Prelomno: Netflix pri produkciji prvič uporabil umetno inteligenco

Ameriški ponudnik spletnih pretočnih vsebin Netflix je pri produkciji argentinske znanstvenofantastične serije Eternaut prvič uporabil orodja umetne inteligence. Po besedah enega od glavnih izvršnih direktorjev podjetja Netflix Teda Sarandosa bodo produkcije poslej zaradi tega cenejše, serije in filmi pa kakovostnejši.

Ted Sarandos, eden od glavnih izvršnih direktorjev podjetja FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

»Še zmeraj smo prepričani, da je umetna inteligenca (UI) neverjetna priložnost, da pomagamo ustvarjalcem ustvariti boljše filme in serije, ne le cenejše,« je dejal eden od izvršnih direktorjev Netflixa glede uporabe UI pri seriji Eternaut. To je argentinska serija s šestimi epizodami, posneta po istoimenskem (El Eternauta) argentinskem stripu, ki je izhajal med letoma 1957 in 1959. »Potem ko uničujoče strupeno sneženje ubije milijone ljudi, se morata Juan Salvo in skupina preživelih v Buenos Airesu upreti nevidni grožnji z drugega sveta,« so vsebino povzeli pri Netflixu. V seriji, ki spremlja preživele v močnem in smrtonosnem sneženju, so z uporabo vizualnih učinkov in orodij umetne inteligence prikazali rušenje stavbe v Buenos Airesu.

Argentinski igralec Ricardo Darin v seriji Eternaut FOTO: Netflix Via Reuters

Orodja umetne inteligence so omogočila desetkrat hitrejši rezultat, obenem pa so bili stroški financiranja nižji od pričakovanih. Kot je poudaril Sarandos, so to »resnični ljudje, ki opravljajo resnično delo z boljšimi orodji. Naši ustvarjalci že vidijo prednosti v produkciji s predhodno vizualizacijo in načrtovanjem posnetkov ter nedvomno z vizualnimi učinki. Mislim, da ta orodja pomagajo ustvarjalcem razširiti možnosti pripovedovanja zgodb na zaslonu, kar je neskončno vznemirljivo,« še poroča The Guardian.

Uporaba umetne inteligence je v zabavni industriji že sprožila strahove o zmanjševanju števila delovnih mest, zlasti na področjih produkcije in industrije posebnih učinkov. Leta 2023 je bila prav raba umetne inteligence povod za stavko hollywoodskih igralcev in scenaristov, ki so se zoperstavili grožnji, da bi jih nadomestili z umetno inteligenco. Sklenjeni sporazum jim je nato zagotovil, da bo nova tehnologija ostala pod nadzorom ustvarjalcev, namesto da bi se uporabljala za njihovo nadomestitev.

Poleg višjih naročnin in prihodkov od oglasov je med razlogi za boljše rezultate Netflixa tudi gledanost tretje sezone Igre lignja. FOTO: Netflix

O prvi uporabi umetne inteligence je Sarandos spregovoril na predstavitvi poslovanja Netflixa v drugem letošnjem četrtletju. V četrtletju do konca junija so prihodki podjetja znašali 11 milijarde ameriških dolarjev, kar je 16-odstotno povečanje od leta prej. Poleg višjih naročnin in prihodkov od oglasov je med razlogi za boljše rezultate posebej omenil gledanost tretje sezone serije Igra lignja.