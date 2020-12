Prekrasen spomin na Simono Weiss so ustvarili prijatelji (VIDEO)

Darja Gajšek pooseblja pristop kraljice ljudskih src.

Devetnajstega decembra je minilo pet let, odkar je umrla priljubljena. Pevka in psihologinja se je z vsem, kar je počela, močno dotaknila src sledilcev in poslušalcev, ki so jo tudi zato preimenovali kar v kraljico ljudskih src. V spomin na Simono so njeni glasbeni prijatelji in založba načrtovali koncert, ki pa ga zaradi izrednih razmer niso mogli izvesti. Zato se je porodila ideja, da bi naslednje leto posneli album njenih pesmi.V teh decembrskih dneh se je že rodila prva pesem za začetek projekta. To je nežna balada z naslovom Božične zvezdice, ki bo zagotovo marsikomu polepšala ta čas, tako zelo čaroben, a letos tako zelo drugačen. »Pesem Božične zvezdice je nastala že daljnega leta 1988, še v prejšnji državi, ko ustvarjanje tovrstnih pesmi ni bilo preveč zaželeno. Predvajanje so na takratnem Radiu Ljubljana celo zavrnili. To pa je Simono zelo razžalostilo. Celo tako zelo, da je pozneje ni želela izvajati na koncertih. A pesem je kljub temu preživela, ko je božič postal državni praznik, pa so jo začeli prepevati tudi pevski zbori po šolah,« nam je razkril avtor melodije, mož Simone Weiss, ki je besedilo napisala sama, medtem ko je aranžma ustvarilZdaj je novo različico kot napoved albuma zapela pevka, ki pooseblja glasbeni pristop kraljice ljudskih src, pesem pa je podprta z orkestralno glasbeno spremljavo v slogu dunajske božične tradicije. Darja Gajšek, ki je to pesem prepevala še zelo mlada, v času šolanja, pa je izjemno dobro povzela njeno bistvo, spokojnost, nežnost in veselje ob božičnem času, ko se običajno za mizo zbere vsa družina. Ustvarjalci verjamejo, da je bodo veseli tako Simonini kot Darjini poslušalci ter vsi, ki imajo radi čarobnost. Kot tudi vsi tisti, ki so dali tej čudoviti praznični pesmi še eno priložnost.