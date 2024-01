Prekletstvo igralcev iz priljubljenih Power Rangerjev: njihova usoda hujša od pekla

Leta 2022 je filmski svet razžalostila novica, da si je igralec Jason David Frank, najbolj znan po vlogi Tommyja v seriji Power Rangers, pri 50 letih vzel življenje. Slavni igralec in mojster borilnih veščin je svetovno slavo pridobil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v kar 123 epizodah slovite mladinske serije igral najprej zelenega, nato pa še belega Power Rangerja. Vendar Jason ni prvi Power Ranger, ki ga je doletela tragična usoda.

Tragične smrti igralcev

Igralka Thuy Trang, ki je igrala rumeno power rangerko Trini, je umrla pri 27 letih v prometni nesreči, medtem ko je Richard Genelle, ki je igral Ernieja, lastnika lokala, kjer se srečujejo naslovni junaki, umrl za srčnim infarktom pri 47 letih.

Še en igralec iz serije Power Rangers je umrl zaradi srčnega infarkta v starosti 43 let, in sicer Robert L. Manahan, ki je upodobil Zordana, modrega galaktičnega maga.

Edward Albert, ki je igral očeta rdečega Rangerja, je pri 55. umrl za rakom.

Zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni je preminil Bob Papenbrook, najbolj znan kot glas Rita Revolta, pljučnica je bila usodna za Jacka Banninga, ki je igral profesorja Phenomenusa.

Erik Frank, ki je igral Davida Truehearta, ki je igral starejšega in dolgo izgubljenega brata Tommyja, je umrl pri 29 letih zaradi neznane bolezni. Richard Rabago, ki je igral mojstra Leeja, vzrok smrti ni bil razkrit, Maurice Mendoza, ki je igral Richieja, je skrivnostne smrti umrl pri 39 letih.

Tragična usoda je doletela tudi igralce, ki so se v seriji pojavili v manjših vlogah. Alissa Ann Smego, ki je igrala Shawno, si je sodila sama.

Med igralci tudi zločinci

Igralec Austin St. John, znan po vlogi prvega rdečega Rangerja v franšizi, je bil aretiran zaradi goljufije, s katero naj bi pridobili 3,5 milijona dolarjev.

Med ekipo Power Rangerjev so bili tudi morilci. Ricardo Medina mlajši, ki je v približno 40 epizodah nastopil kot Cole Evans, je svojega sostanovalca zabodel do smrti in trdil, da je to storil v samoobrambi.

Skylar Julius Deleon, ki je v seriji nastopil v majhni vlogi kot otrok, se je, ko je odrasel, prelevil v psihopata in ubil zakonski par, ki se je pretvarjal. Pozneje je priznal še en umor in bil obsojen na smrt, pišeta Cracked in stil.kurir.si.

Pozitivna zgodba

Amy Jo Johnson, ki je zaslovela kot roza rangerka, je dokaz, da vse življenjske zgodbe Power Rangerjev le niso tragične. Preizkusila se je tudi kot režiserka, v njenem opusu najdemo Tammy's Always Dying (2019), Bent (2013) in The Space Between (2016). O njenem zasebnem življenju je malo znanega, le da ima eno hčerko in da že nekaj časa uživa v novi ljubezni.