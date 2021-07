Prehitro preminil, a ostal med nami

Zaznamovala ga je mama

Umrl je leta 2014. FOTO: Steve Marcus/Reuters Pictures

Nastopil je tudi v vseh treh delih Noči v muzeju. FOTO: Press Release

Svet se je včeraj ob 70-letnici rojstva znova spomnil na velikega igralca, ki je bil rojen v Chicagu. Sloviti komik je v igralski karieri ustvaril sila prepoznavne vloge v filmih, kot so Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu in Društvo mrtvih pesnikov, za vlogo učitelja v filmu Dobri Will Hunting je prejel oskarja.Williams se je kot komik najprej preizkusil pred svojo mamo. V nekem intervjuju leta 2001 je povedal, da je mama močno zaznamovala njegov smisel za humor, saj si je kot otrok njeno pozornost najlažje zagotovil s tem, da jo je nasmejal. Ta uspeh je sicer plašnega dečka in pozneje mladeniča spodbudil, da je nadaljeval igranje v srednji šoli in pozneje na Julliardu v New Yorku, kjer mu je učiteljsvetoval, naj se poda med komike.Najprej je nase opozoril z vlogo v seriji MorkMindy, v kateri je konec 70. in v začetku 80. let minulega stoletja igral vesoljca, ki pride na Zemljo s planeta Ork. Njegova prva velika filmska vloga je bila v filmski uprizoritvi slovitega junaka Popaja (1980), nato pa so sledile nepozabne vloge: prvo nominacijo za oskarja si je prislužil z vlogo radijskega voditelja v križancu med vojno dramo in komedijo Dobro jutro, Vietnam leta 1987, oskarja za stransko vlogo pa je prvič potežkal deset let zatem za vlogo v filmu Dobri Will Hunting. V svoji karieri je igral v številnih uspešnicah, kot so Očka v krilu, Društvo mrtvih pesnikov, Kraljevi ribič, Kapitan Kljuka, Jumanji, Prebujanja in Življenje po življenju. Med letoma 2006 in 2014 pa je igral tudi v vseh treh nadaljevanjih uspešnice Noč v muzeju.Malokdo pa je vedel, da se je uspešen igralec in priljubljeni komik v zasebnem življenju boril z odvisnostjo od drog in alkohola. Nato so ga 11. avgusta 2014 našli mrtvega v njegovi hiši v kraju Tiburon. Umrl je zaradi zadušitve kot posledice samomora z obešanjem. Williamsova vdovaje kmalu po njegovi smrti javnosti sporočila, da so igralcu diagnosticirali zgodnjo fazo parkinsonove bolezni in težko depresijo. Toksikološki testi so pokazali, da v njegovi krvi ni bilo ne alkohola ne drog.Prvi dokumentarec o priljubljenem igralcu je nastal štiri leta po smrti – Robin Williams: Come Inside My Mind je pred kamere pripeljal igralčeve hollywoodske sodobnike, ozadje dogodkov pred smrtjo priljubljenega igralca pa je bilo razkrito lani septembra, ko so prvič predvajali dokumentarni film Robin's Wish, ki je razkril ozadje igralčevega boja proti demenci z lewyjevimi telesci, v katerem so nastopili igralčevi bližnji pa tudi zdravniki.