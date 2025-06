Predstava Pivo: iskrena zgodba očeta in sina, ujeta v humor ob kozarcu piva

Po uspešni turneji po Sloveniji prihaja medgeneracijska komedija Pivo tudi v Kranj. V čarobnem ambientu letnega gledališča Khislstein bo 17. julija na odru zaživela topla in duhovita zgodba, ki jo že od lanske premiere z navdušenjem spremljajo gledalci po vsej Sloveniji.

V središču predstave je odnos očeta in sina – preprost, kompleksen, ljubeč in hkrati zabaven. V glavnih vlogah blestita Gojmir Lešnjak - Gojc in Jaša Jamnik.

FOTO: Samo M.

Gojmir Lešnjak – Gojc je eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske gledališke in televizijske scene. Mojster komedije, iskrivega jezika in človeške topline, ki s svojo prezenco na odru navdušuje že več desetletij. Poleg igralskega ustvarjanja je tudi režiser, glasbenik, pedagog in – kot sam rad poudari – strasten mizar, ki v lesu najde stik s tišino in resničnostjo.

Gojc je prejemnik številnih priznanj, med drugim Ježkove nagrade in dveh nazivov Žlahtni komedijant, njegovo umetniško delo pa že dolgo presega meje odra – z vsako vlogo znova dokazuje, da zna iz humorja izvabiti resnico in iz resnice humor.

Oče in sin. Življenje med vrsticami.

Predstava Pivo temelji na besedilu priznanega hrvaškega dramatika Mira Gavrana, ki je s svojimi igrami dosegel svetovno gledališko občinstvo – njegova dela so prevedena v več kot 40 jezikov in uprizorjena v več sto gledališčih.

FOTO: Samo M.

Pivo je zgodba, ki jo pripovedujeta oče in sin – skozi desetletja, od rojstva do pozne starosti. Spoznavamo ju v različnih obdobjih življenja, na velikih prelomnicah in ob drobnih trenutkih: ob prvi ljubezni, poroki, razhodih, rojstvu otrok, športnih strasteh, bolečih tišinah in toplih spravah. In vedno znova – ob pivu.

Gledalci pogosto pravijo, da so se med predstavo smejali iz srca, že v naslednjem trenutku pa čutili cmok v grlu. To ni zgolj komedija, temveč odrski odsev življenjskih odnosov, ki nas oblikujejo.

V sklopu poletne turneje je komedija že navdušila občinstvo na radovljiškem festivalu Okusi piva, v juniju bo na ogled v sklopu Ormoškega poletja (26. junija), konec julija na festivalu Poletje na Placu v Šempetru pri Gorici (24. julija), zaključek poletja pa bo nasmejala še obiskovalce Ruske dače v Ljubljani (27. avgusta).