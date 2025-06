Pred vrati kranjski igralski filmski festival, za 40 evrov si lahko ogledate vse filme

Razkrit je tekmovalni program 5. Kraffta, Kranjskega igralskega filmskega festivala, ki bo potekal od 13. do 20. junija. Za letošnji izbor je poskrbel eden najvidnejših slovenskih igralcev Marko Mandić, ki poudarja, da je pripravil izbor raznolikih filmov za raznolika igralska utelešenja. »Gre za eklektičen nabor filmov z vsega sveta, ki bodo v Sloveniji prikazani premierno, z izjemo domačega predstavnika, festivalske uspešnice Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić,« sporočajo organizatorji.

Več filmov letošnje selekcije raziskuje ključne življenjske prelomnice in soočanja z osebnimi krizami.

V središču letošnjega tekmovalnega programa sta filma, »ki se poglabljata v kompleksno obdobje odraščanja in oblikovanja osebne identitete.« Slovenska drama Kaj ti je deklica je na Berlinalu osvojila nagrado FIPRESCI za najboljši prvenec. »Film subtilno spremlja prijateljstvo dveh deklet, ki se soočata z notranjimi dilemami in vprašanji o lastni identiteti, veri in seksualnosti. V podobnem tonu intenzivne introspekcije se giblje tudi mehiški film Sin morilca (Sujo) režiserk Astrid Rondero in Fernande Valadez, veliki zmagovalec festivala Sundance, ki opisuje mladost fanta, zaznamovano z nasiljem in senco očetove preteklosti v kartelu,« izvemo.

Več filmov letošnje selekcije raziskuje ključne življenjske prelomnice in soočanja z osebnimi krizami. Švicarska drama Junakinja (Late Shift) režiserke Petre Biondine Volpe prikazuje medicinsko sestro Florio, ki med zahtevno izmeno prestaja globoko osebno stisko. Ameriški film Srebrna zvezda (Silver Star) Rubena Amarja in Lole Bessis gledalce popelje na emocionalno intenzivno potovanje para, ki skuša preseči osebne ovire in družinske travme. Z vprašanji življenjske refleksije pa se sooča tudi protagonist grškega filma Athens Midnight Radio režiserja Renosa Haralambidisa, ki v nočnem radijskem etru razmišlja o stari ljubezni, zamujenih priložnostih in lastni osamljenosti.

FOTO: Dejan Javornik

Francoski triler Sled duhov (Ghost Trail) Jonathana Milleta pripoveduje o iskanju pravice in osebnem soočenju s travmatično preteklostjo v kontekstu begunske krize in sirskega konflikta. Refleksivna drama Nedokončan film (An Unfinished Film) režiserja Ye Louja nas skozi prizmo filmskega ustvarjanja sooči z vprašanjem, kako pretekli dogodki vplivajo na sedanjost, še posebej v kontekstu pandemične izolacije. Britanski film Paul and Paulette Take a Bath režiserja Jethra Masseyja pa z lahkotnim humorjem in igrivostjo odslikava, kako se nenavadna radovednost po temni zgodovini mesta prepleta s sedanjimi odnosi.

Nemška Zadnja simfonija (Dying) Matthiasa Glasnerja, nagrajena za scenarij na Berlinalu, s črnim humorjem razgalja odnose v družinski sagi o staranju in soočanju s smrtjo. Italijanski film Pod srečno zvezdo (Wishing on a Star) režiserja Petra Kerekesa pa prinaša svetlejšo, toplejšo noto in nas skozi astrologijo ter rojstnodnevna potovanja spomni na moč upanja in odkrivanja svojih najglobljih želja.

Abonma

Kot sporoča organizator, si je vseh deset tekmovalnih filmov mogoče ogledati z nakupom festivalskega abonmaja po ceni 40 evrov. Posamezni film pa si je mogoče ogledati za 5 evrov. »Namen festivala Krafft je v osrednje gorenjsko mesto pripeljati svetovni izbor filmov, ki jih zaznamuje odlična igra, nadarjene in globalno prepoznavne igralce in igralke ter vrhunske strokovnjake in strokovnjakinje, da z nami delijo svoje zgodbe, znanje in izkušnje,« o mladem festivalu pravijo organizatorji.

Festival nastaja v koprodukciji Filmskega društva Krafft in Prešernovega gledališča Kranj v sodelovanju z Mestno občino Kranj. Finančno ga podpira Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije. Partnerja festivala sta Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) in Zavod Carnica.

FOTO: Krafft