Pred kamero se ni hotel samozadovoljevati

Pokojni James Gandolfini je v seriji Sopranovi briljantno upodobil neusmiljenega mafijskega šefa Tonyja Soprana, ki ga nikoli ni bilo strah zamazati si rok s krvjo, v zasebnosti pa se je človeško zlomil in se dušil v napadih panike ter se boril z nespečnostjo. Zvezdnik je svojemu liku dal človeškost, dušo ter dotedanje predstave mafijskih šefov prekucnil na glavo.

Precej viharno je dal vedeti, če mu v scenariju kaj ni bilo všeč.

A kot je bil pred kamero izjemen, o čemer ne nazadnje pričajo tudi trije emmyji in zlati globus, je bil za ugasnjeno lahko težaven. Ko mu kaj v scenariju ni bilo všeč, tega ni le povedal, temveč je glasno zarobantil. »Na snemanju so bili občasni izbruhi, nedvoumno in precej viharno je dal vedeti, če mu v scenariju kaj ni bilo všeč. Ni spraševal, ali je kaj resnično nujnega za zgodbo, raje je zalajal v ustvarjalca serije Davida Chasa in, pospremljeno s kletvicami, gladko zavrnil snemanje katerega od prizorov,« v prihajajoči knjigi Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers razgalja pisec James Andrew Miller. Med prizori, o snemanju katerih ni želel niti slišati, je bila scena samozadovoljevanja v toaletnih prostorih bencinske črpalke.

2013. je zvezdnika izdalo srce.

V šesti sezoni je kot Tony ljubimkal z zapeljivo Julianno Margulies.

Vseeno, kako sprevržena, nasilna, krvava ali kruta so bila Tonyjeva dejanja ali odločitve, televizijsko občinstvo, ki se je štelo v milijonih, mu nikoli ni obrnilo hrbta. Zaljubili so se vanj in mu vse odpustili, predvsem zaradi Gandolfinijeve mojstrske igre, igralec se je tako vživel v lik, da je grehe, ki jih je zakrivil kot Tony, po koncu snemalnega dne moral s sebe spirati. Počutil naj bi se tako umazanega, da včasih sploh ni želel izpod prhe. Spet drugič pa česa niti posneti ni želel. »Enega najglasnejših in najdaljših ustvarjalnih izpadov je doživel ob prebiranju prizora masturbiranja.« Tega naj bi snemali za šesto sezono, ko se je Tony zapletel v zunajzakonsko afero z nepremičninsko agentko Julianno Skiff v podobi. »Po scenariju bi moral v naglici oditi na stranišče na bencinski črpalki in se tam zadovoljiti.« Po ugovarjanju, pregovarjanju in bentenju se je sicer vdal in neželeno sceno posnel. Iz končne različice epizode, ki je nato prišla do gledalcev, pa so jo izrezali. A okoli tega ustvarjalci serije od igralca niso slišali niti ene pritožbe.