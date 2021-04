Pred 20 leti s frajtonarico v diskoteko

Martin Lesjak in Boštjan Konečnik sta prijatelja že 20 let. FOTO: OSEBNI ARHIV

35 let se že druži s frajtonarico.

Skladbo Frajtonar'ca je prava stvar pa sem moral ponoviti najmanj petkrat. In še danes jo igram na vseh nastopih.

»Pred več kot 20 leti je nastala skladba Frajtonar'ca je prava stvar. Najprej v narodno-zabavni različici. Moja velika želja pa je bila, da bi ji dodal modernejši pridih, saj sem tudi sam poslušal sodobne glasbene zvrsti in ob tem užival,« pravi harmonikariz Pameč pri Slovenj Gradcu, ki harmoniko poučuje tudi mlade.»Na priporočilo svojega takratnega tonskega tehnika oziroma snemalcasem se povezal z(Stayercproduction) in začela se je uspešna zgodba, ki še kar traja,« nam je zaupal koroški frajtonar, ki je dobil zanimiv preblisk. V tistem obdobju je namreč harmoniko učil didžeja, ki je glasbo vrtel v zelo priljubljeni diskoteki Brooklyn.»Prosil sem ga, naj pesem Frajtonar'ca je prava stvar zavrti v diskoteki in mi poroča o odzivu, saj mladi takrat niso bili tako navdušeni nad harmoniko, kot so danes. Drugo jutro me je poklical in rekel, da je bil pravi žur. In 14 dni pozneje sem že imel svoj prvi nastop s frajtonarico v diskoteki. V živo. Skladbo Frajtonar'ca je prava stvar pa sem moral ponoviti najmanj petkrat. In še danes jo igram na vseh nastopih,« se rad spominja Konečnik, ki je s to skladbo zagotovo veliko prispeval k priljubljenosti tega inštrumenta med mladimi.»Hvaležen sem vsem, ki so me v tistih letih podprli, vrteli to mojo skladbo, me poslušali in z menoj žurali. Še posebno pa sem hvaležen, ki me je prvi povabil na veliki oder,« pravi glasbenik, ki se s frajtonarico druži že več kot 35 let. Diplomirani inženir strojništva pa je po najbolj znani izdal še veliko drugih skladb, številne so dobile tudi remiks. Lani je izdal animirani videospot in remiks skladbe Mi najraj' ga biksamo, poslušalci pa radi slišijo še pesmi Borovničke, Gospodična, Veseli december, Treba ga je srat, Gostilna je moj dom, Petki, sobote in nedelje, Moj prijatelj cviček in mnoge druge, brez katerih ne mine skoraj nobena prava zabava. Svojo glasbeno pot je začinil s številnimi lovorikami, tudi na najprestižnejših tekmovanjih.Leta 1992 je osvojil srebrno plaketo na Zlati harmoniki Ljubečne, dvakrat zapored je postal prvak na Koroški harmoniki ter Zlati harmoniki v Vuhredu, prav tako je dvakratni absolutni prvak v svoji kategoriji na svetovnem prvenstvu. Na koroškem festivalu polk in valčkov je prejel srebrni in zlati nasmeh, prav tako je prejemnik Bernekerjeve plakete mesta Slovenj Gradec.Boštjan Konečnik pa ne ustvarja le zase, temveč je nekaj 10 uspešnic napisal tudi za druge izvajalce in ansamble. In izdal 10 avtorskih albumov, dva tudi za nemško govorno območje, saj je še vedno priljubljen zunaj naših meja.