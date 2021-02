Pred 17 leti sta nas zastopala na Evroviziji, danes pa sta videti tako (VIDEO)

Leta 2004 stainiz Dua Platin s skladbo Stay forever zastopala Slovenijo na evrovizijskem odru in povsem pogorela. Evrope nista prepričala, poslušalci so jima namenili le pet točk. Po fiasku sta se posvetila ustvarjanju na nemški glasbeni sceni in vsake toliko presenetila svoje zveste slovenske oboževalce s kakšno skladbo v slovenščini. Zadnja leta o njiju nismo prav veliko slišali, a zdaj, tik pred valentinovim, sta se odločila, da ušesa svojih zvestih poslušalcev pobožata z novo skladbo Vesolje srca in na tak način napovesta veliko vrnitev na slovenske glasbene lestvice.»Že dolgo obljubljava nekaj novega. Tokrat med vas pošiljava nekaj pozitivnega, nezlaganega in srčnega – pesem Vesolje srca, ki je kot nalašč pred valentinovim. Kot ponavadi sva tudi to pesem napisala sama in jo posnela v svojem studiu Platin. Pri projektu so sodelovali še Platin band,(pedal steel kitara),(mastering) in(video, frizura in make up),« sta zapisala ob izidu skladbe.Ob poslušanju vam bo jasno, da sta po vseh teh letih še vedno ostala zvesta svojemu stilu in žanru in da sta še vedno nadvse zaljubljena ter mladostna.