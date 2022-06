Preboj: s slovensko frajtonarico gostoval na hrvaški televiziji (FOTO)

Znani posavski muzikant Lojze Ogorevc, ki promovira bosonoge pohode do cerkvice sv. Vida nad Brežicami, del programa festivala Brežice, moje mesto, pohod pa dobil tudi svojo bosonogo himno in videospot, je očitno zelo priljubljen pri naših južnih sosedih.

To dokazuje nedavno povabilo na hrvaško televizijo, Mrežo TV, v oddajo Fio show, ki se tako imenuje po voditelju Ivanu Fioliću. Lojze Ogorevc na njegovo povabilo v Zagreb ni odšel samo s svojimi glasbenimi prijatelji – kitaristom Simonom Ceglarjem, basistom Lovrom Sodičem, klaviaturistom Robijem Kerinom in pevko Jano Mihelin, ki odlično igra trobento in jodla –, ampak je s seboj popeljal cel avtobus Brežičanov in okoličanov, ki se večinoma udeležujejo tudi bosonogih pohodov. Predvsem pa jim je skupno to, da obožujejo slovensko in hrvaško glasbo.

Lojze Ogorevc je s svojo diatonično harmoniko priljubljen tudi pri naših sosedih.

Da jim gredo odlično od ust in inštrumentov tako slovenske polke in valčki kot hrvaške in zlasti zagorske popevke, so dokazali v skoraj triurni oddaji, ki so jo začeli, kot se spodobi, s Slakovimi vižami, nadaljevali z Avsenikovo Na Roblek in Miheličevimi Lastovkami, seveda pa je prišla na vrsto tudi Avsenikova Golica, ki jo voditelj oddaje Ivan Fiolić, kot je dejal, še posebno obožuje.

Na vrsto, seveda ob spremljavi Lojzetove diatonične harmonike, so prišle pesmi Oliverja Dragojevića, odlično pa je izzvenela tudi pesem Simone Weiss Nocoj. In številne druge. Kot je dejal voditelj, v oddaji promovirajo tudi slovenski turizem, saj imajo zveste gledalce vse od Brežic do Maribora.

»Namen oddaje, v kateri smo bili gostje, je bilo tudi promoviranje slovenske frajtonarice, saj smo v maju, ko je bila v živo na sporedu, praznovali svetovni dan harmonike. In smo dokazali, da je frajtonarica poleg citer tisti pravi ljudski inštrument, na katerega se da igrati tudi zagorske pesmi,« je po oddaji povedal Ogorevc, ki je prvi ansambel, kvintet s frajtonarico, sestavil že leta 1973, torej pred skoraj pol stoletja, sam pa se je igranja na diatonično harmoniko lotil že kot 10-letni fant.

Poleg citer je pravi ljudski inštrument, na katerega se da igrati tudi zagorske pesmi.

»Naj povem zanimivost, da sem si za sveto birmo na harmoniko igral sam,« nam je zaupal Ogorevc, ki je vesel, da diatonična harmonika v zadnjem času pridobiva veljavo tako pri nas kot na Hrvaškem, potem ko je bila nekaj časa zapostavljena. Glasba Ogorevca spremlja že 55 let, navdušen pa je tako nad trio zasedbami z večglasnim petjem kot kvinteti. Voditelj Ivan Fiolić se je izkazal kot dober poznavalec slovenskih valčkov in polk, ob spremljavi Ogorevca je del valčka in polke, po svoji zamisli, tudi zapel. Ogorevc je v oddaji povedal, da so prvo frajtonarico v Sloveniji sestavili v Melodiji Mengeš, medtem ko je mojster Pečjak, čigar harmoniko igra tudi sam, eden najbolj znanih izdelovalcev frajtonaric pri nas.

1973. je Ogorevc sestavil prvi ansambel, kvintet s frajtonarico.

Skratka, slišali smo veliko lepih slovenskih polk in valčkov, tudi polko Otoček sredi jezera, ki opeva lepote Blejskega jezera, in venček slovenskih in zagorskih, ob katerih so se Brežičani v studiu veselo zavrteli. Ob koncu je Lojze Ogorevc voditelja navdušil nad bosonogo hojo in koprivami, ki jih redno uživa tudi sam.

Z glasbenimi prijatelji v oddaji Fio show

V studiu so tudi zaplesali.