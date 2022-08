Pravljična podoba ptujskega festivala (FOTO)

V najstarejšem mestu v Sloveniji, na dvorišču Minoritskega samostana, se je v petek zvečer odvil najstarejši festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2022. Letošnji je bil že 53. po vrsti, na njem pa sta se v zgodovino zapisala nova dva ansambla: Ansambel Dolenjskih 5, ki je prejel orfeja kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, njihova pevka Hana Zupan tudi Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, Ansambel Upanje pa je prejel orfeja kot najboljši ansambel med ostalimi zasedbami.

Mladi Dolenjci so peli in igrali v revijalnem delu.

Več o nagrajenih ansamblih bomo napisali jutri na strani Viže v Slovenskih novicah. Strokovno komisijo za glasbo in izvedbo so sestavljali Štefan Petek, ravnatelj glasbene šole Karol Pahor Ptuj, glasbenik Avgust Skaza (Štajerskih 7) in harmonikar, vodja istoimenskega ansambla ter avtor številnih nagrajenih melodij Brane Klavžar.

Občinstvo, zbrano na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju, je bilo prešerno razpoloženo.

Alen Krajnc je napisal najboljše besedilo za skladbo Odpuščanje ljubezni, ki so jo izvedli Mladi asi.

Obenem so člani Ansambla Upanje, ki prihajajo iz okolice Ptuja, natančneje iz vasi Zagojiči v občini Gorišnica, zaigrali najboljšo skladbo po izboru občinstva: skladba Hišica ob morju avtorjev Martina Juharta in Mateja Trstenjaka je prejela največ glasov spletnega glasovanja in glasov občinstva na prireditvi. Nagrado za najboljše besedilo skladbe Odpuščanje ljubezni, ki so jo izvedli člani ansambla Mladi asi, je prejel Alen Krajnc, ki je tudi član ansambla in jo je skupaj z njimi odpel. Tako so odločili člani strokovne komisije za besedila, v kateri so bili Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar.

Strokovna komisija (od leve), Avgust Skaza, Štefan Petek in Brane Klavžar, je pozorno poslušala vse melodije in izvedbo.

Na festivalu, ki ga sicer organizira medijska hiša Radio Tednik Ptuj, se je predstavilo deset ansamblov, vsak je nastopil z dvema skladbama – eno iz zakladnice narodno-zabavne glasbe ter drugo, tekmovalno. Polko Pojdi z mano, dekle smo slišali v izvedbi Ansambla Galama, valček Ni mi žal pa v izvedbi Firbcev. Nagrajeni Ansambel Dolenjskih 5 se je predstavil s polko Razočarana, Til Čeh in Petelini so peli Mam, pa te mam, Ansambel Razplet Med vinogradi, Ansambel Lesarji pa Ni za muzikanta vsaka.

Marjan Nahberger in Natalija Škrlec – dolgoletna voditelja festivala sta bila letos ob odru.

Nagrajeno skladbo Odpuščanje ljubezni so izvedli Mladi asi, Ansambel Murni, ki z izvedbo in oblačili vselej nekoliko izstopajo iz povprečja, so peli Js ne morem bit doma; s polko Verjamem v ljubezen so se predstavili člani Ansambla Andreja Bajuka, nagrajeni Ansambel Upanje pa je, kot že rečeno, navdušil s polko Hišica ob morju. Festival sta povezovala Urška Vučak Markež in Domen Hren, ki je v napovedi vtkal veliko zanimivosti iz zgodovine festivala in vseh tistih, ki so na njem nastopili in prejeli nagrade. Povzel je tudi besede direktorja družbe Radia Tednik Ptuj Draga Slameršaka, ki se, podobno kot številni organizatorji drugih festivalov po Sloveniji, sprašuje, ali so festivalom narodno-zabavne glasbe pri nas nemara šteti dnevi. Kot je Slameršak zapisal v uvodniku festivalske priloge, je to precej zapleteno vprašanje. Pa ne le za organizatorje, temveč tudi za nastopajoče, ki želijo uspeti v tovrstni glasbi. »Morebiti je rešitev v sproščenosti in šovu, vtkanem v festivalsko zgodbo, ki obiskovalca vključuje v dogajanje na odru, v interakciji med nastopajočimi in publiko, ki pa ne sme biti televizijski šov, niti ne spodbujati tekmovalnosti,« razmišlja Slameršak.

Hana Zupan je prejela Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo.

Čeprav so se ansambli letos potegovali za nagrade in je nekaj tekmovalnosti vendarle bilo prisotne, pa se zdi, da jim je na Ptuju letos uspelo – skupaj s kamero RTV Slovenija v neposrednem prenosu, kar se pri nas že dolgo ni zgodilo – ponovno ustvariti pravljično podobo 53. najstarejšega festivala narodno-zabavne glasbe. Tudi s preprosto sceno, za katero je poskrbel Zvonko Križaj, dogajanje pa so popestrili plesalci Folklorne skupine Bolnišnice Ptuj. Vsi, ki so bili v petek na dvorišču Minoritskega samostana, so vidno uživali ob poslušanju polk in valčkov, tiste bolj znane so pomagali peti. Še zlasti uspešnice priljubljenih Mladih Dolenjcev, ki so nastopili v revialnem delu, medtem ko so se preštevali glasovi občinstva in seštevale ocene članov strokovne komisije. Ko so ugasnile televizijske kamere, je bil čas za čestitke in veselje.

Dolenjskih 5 so postali najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti 53. ptujskega festivala.

Ansambel Andreja Bajuka je prišel iz Bele krajine.