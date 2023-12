Pravi detektiv se vrača v ženski preobleki (VIDEO)

Pravi detektiv (True detective) se vrača, natančneje, vrača se prava detektivka. Novo leto namreč prinaša četrto sezono priljubljene serije, v kateri pa bosta namesto detektivov prvič v ospredju preiskovalki.

Jodie Foster kot detektivka Liz Danvers in Kali Reis kot njena partnerica Evangeline Navarro nas bosta popeljali v temo, sneg in mraz Aljaske, kjer bosta preiskovali skrivnostno izginotje osmih znanstvenikov tamkajšnje raziskovalne postaje.

Da jima bo to uspelo, pa se bosta morali – tako pripoveduje napovednik serije, podnaslovljene Night Country (Nočna dežela) – »spoprijeti s temo, ki jo nosita v sebi, in kopati po strašnih resnicah, ki ležijo zakopane pod večnim ledom«.

Ljubitelji serije Pravi detektiv verjetno že nestrpno odštevajo dneve. Toda ne do novega leta, ampak do 14. januarja, ko po premierno prikazana prva epizoda nove sezone serije v produkciji HBO. Že prvo sezono pred skoraj natanko enim desetletjem si je pridobila kultni status. Matthew McConaughey kot Rusty, samotarski in že pretirano filozofski detektiv, ter Woody Harrelson v vlogi realističnega Martyja Harta sta navdušila gledalce.

Matthew McConaughey in Woody Harrelson sta postavila zelo visoka merila. FOTO: press

A čeprav sta se detektiva, ki sta se lotila reševanja serije okultnih umorov, zavihtela na prestol verjetno najzanimivejše televizijske dvojice, sta v naslednji sezoni štafetno palico predala naprej. Leta 2015 sta ju nasledila Colin Farrell in Vince Vaughn, ki sta preiskovala vrsto zločinov, ki so vsi imeli stično točko v umoru skorumpiranega politika. V tretji sezoni še štiri leta pozneje pa sta Mahershala Ali in Ray Fisher ob pomoči Stephena Dorffa poskušala razkriti ozadje izginulih otrok.

V drugi sezoni je zapleten primer reševal Collin Farrell. FOTO: Press Release

Ljubitelji od nove sezone ogromno pričakujejo, morda tudi zaradi zvezdniške zasedbe z oskarjevko Jodie Foster in svežine, ki jo obljublja preskok od moških k ženskim detektivkam. Slednje je morda rezultat tega, da scenarija prvič ni razvijal Nic Pizzolatto, ampak je scenaristično pero prepustil Issi López. Fosterjevi in Reisovi so se pred kamerami pridružili Christopher Eccleston, John Hawkes, Fiona Shaw, Finn Bennett in Isabella Star LaBlanc.