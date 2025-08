Praslovan priplaval v Minorite (FOTO)

Zoran Predin je gotovo najkompletnejši avtor, ki ga je dalo mesto ob Dravi. In to ostaja kljub dejstvu, da se je v zadnjem času rodilo ogromno novih in dobrih rockerskih skupin, a njegovo slavo bodo težko presegli. Praslovan, ki ga je leta 1981 napisal v nekem temnem kotu v nočni izmeni na starem EPF, ko je opravljal delo čuvaja, je postal del zgodovine. V prav vseh državah nekdanje skupne države. To mu javno priznavajo tudi številni ustvarjalci, ki so postavljali temelje panka, novega vala ali rocka in polnili dvorane od Vardarja pa vse do Triglava.

Prostora za vse, ki so si želeli ogledati film v avditoriju Letnega kina Minoriti, je bilo premalo. FOTO:Boštjan Lah/KČ Minoriti

Mitja Suvajac, prodekan na FNM ter nekdanji mladi up fizike v Rusiji FOTO:Boštjan Lah/KČ Minoriti

Dveurni dokumentarec Praslovan Slobodana Maksimovića mine v trenutku. Dotakne se tudi vseh ustvarjalnih obdobij človeka, ki pravi, da je prodal največ plošč, delal je namreč v prodajalni kaset in plošč na Glavnem trgu. Zoran Predin pa niti danes ne miruje. V tujini še vedno velja za slovenskega avtorja, s katerim ni mogoče zgrešiti. To mu priznava celo tista publika, ki mu je zamerila nokavt košarkarskega sodnika v Ljubljani, ko je zastopal interese Olimpije. Letni oder Minoriti v enem najlepših slovenskih avditorijev pod milim nebom je bil sredi tedna nabito poln.

Predsednik društva Trafika in nekdanji novinar časnikov Delo ter Večer Rok Kajzer je dogodek spremljal v družbi prijateljev. FOTO:Boštjan Lah/KČ Minoriti

Liza Marijina, mladi dramski up SNG Maribor, in njen partner, didžej Marko Lük FOTO:Boštjan Lah/KČ Minoriti

Občinstvo je z glavnim protagonistom in njegovo ženo Barbaro Lapajne Predin, s katero sta predstavila film in na koncu z obiskovalci poklepetala, dihalo od prve sekunde.