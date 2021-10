Prasica je pometla z vsemi

Mlada slikarka Eva se je v življenju zataknila. Navdiha za slikanje ne najde, njeno razmerje s poročenim mentorjem ne vodi nikamor, položnic ne zmore plačevati, pobeg pred to življenjsko zablodo pa išče v drogah, alkoholu, verižnem kajenju, žuriranju.

To je zasnova filma Prasica, slabšalno ime za žensko, ki jo je zasnovala scenaristka Iza Strehar in mu je življenje na velikem platnu vdihnila režiserka Tijana Zinajić. Še podkrepljena z izvrstno igralsko zasedbo pa je ta nekoliko temačna komedija sezula tako strokovno žirijo kot občinstvo, ki je Prasici na minulem 24. Festivalu slovenskega filma Portorož podelila šopek nagrad vesna, tudi najodličnejšo za najboljši celovečerni film ter vesno za scenarij.

Miha Hočevar ter Darko Sinko, dva zelo uspešna režiserja FOTO: MP produkcija

Zinajićeva je s filmskim prvencem zadela žebljico na glavico. Njena alter komedija, ki poka od energije, življenja in naklonjenosti do likov, ne igra na karto v evropskem art filmu trendovskega minimalizma, ampak izrablja vse, kar se mu ponuja – od plazu besed do tišine, od plesa do posedanja v mali kuhinji in drogeraških tripov.

»In v vsem je dober. To je film sijajno zrežiranega igralskega ansambla, dinamike in neke čisto nove, sveže filmske energije,« je žirija obrazložila svojo odločitev. Svoje je vsekakor dodala igralka Liza Marijina, ki je Evo iz scenarija spremenila v žensko iz mesa in krvi ter si s tem prislužila vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, podobno je kot najboljša stranska igralka prepričala tudi Anuša Kodelja v vlogi Nine. Sicer pa je film prejel tudi vesno za najboljšo scenografijo (Neža Zinajić) in za najboljšo kostumografijo (Matic Hrovat), osvojil je tudi srca občinstva, kar dokazuje vesna za najboljši film po izboru občinstva.

Absolutna zmagovalka festivala v portoroškem Avditoriju, kjer so prikazali skupno 84 filmov, od tega več kot 50 v tekmovalnem programu, je torej Prasica, slabšalno ime za žensko. S skupno petimi nagradami pa si je soj žarometov s Tijaninim prvencem delila še Inventura, film Darka Sinka, ki ga je žirija označila (in nagradila) za najboljšega debitanta leta (pod pokroviteljstvom Iridium Filma).

Prasica, slabšalno ime za žensko bo danes (in s ponovitvijo jutri) doživela mednarodno premiero na filmskem festivalu v Valencii, ki sicer poteka do nedelje.

»Film je na prvi pogled videti nevsiljiv in zadržan, a je vsaka njegova minuta domišljeno zrežirana. Režiser z natančnostjo kreira ritem in tok pripovedi. V svoji slogovni enovitosti in zadržanosti Inventura odseva negotovost, frustracije in strah, ki ga občutimo, medtem ko nam življenje polzi v obstranskost,« žirija utemeljuje, čemu filmu tudi vesna za najboljšo režijo. Ob tej pa sta si vesni za igro v glavni in stranski moški vlogi prislužila Radoš Bolčina kot Boris in Dejan Spasić kot Andrej, zaradi Matije Krečiča pa je film prepričal še z najboljšo izvirno glasbo.