Povratek legendarne serije: sedemdeseta se vračajo – v devetdeseta!

Hollywood strašno rad reciklira. In tako se bo ekipa, ki je med letoma 1998 in 2006 ustvarjala priljubljeno nanizanko Oh, ta sedemdeseta (That 70' Show), spet zbrala pred kamerami.

Mladostniška zasedba serije Oh, ta sedemdeseta FOTO: Fox

Tokrat se bo nanizanka imenovala Oh, ta devetdeseta (That 90' Show), v njej pa bo spet nastopila igralska ekipa, ki jo sestavljajo Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis in Wilmer Valderrama.

Deset epizod

Kakor je sporočila pretočna platforma oziroma produkcijska hiša Netflix, se bodo pridružili nekdanjima soigralcema Kurtwoodu Smithu in Debri Jo Rupp, ki sta v izvirniku igrala starše Reda in Kitty Forman in ki sta že prej potrdila sodelovanje pri snemanju desetih epizod serije, pri kateri bosta nastopila tudi kot izvršna producenta.

»Seks, droge in rock'n'roll nikoli ne umrejo, le preoblečejo se,« je zapisal Netflix v kratkem opisu odvrtka serije, ki je med zvezde izstrelila (predvsem) Ashtona Kutcherja in Milo Kunis.

8 sezon izvirne serije so posneli.

Kurtwood Smith je na twitterju že objavil fotografijo sebe in Ruppove, kako sedita v dobro znani kuhinji, in dopisal: »Isti Red in Kitty. Drugo desetletje.« Oglasil se je tudi Topher Grace, ki je tvitnil fotografijo, na kateri je oblečen v majico izmišljene srednje šole iz nanizanke. »Ja, še vedno mi je prav,« je zapisal.

Stari igralski zasedbi se bodo pridružili novi soigralci Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi in Sam Morelos. V novi seriji pa ne bo Dannyja Mastersona, ki čaka na sojenje zaradi treh obtožb posilstev; sam trdi, da je nedolžen.

Kakor so zapisali pri Netflixu, bo nanizanka Oh, ta devetdeseta nadaljevala zgodbo 15 let po koncu originalne serije in bo sledila zabavnim dogodivščinam mlade Leie, hčerke Erica in Donne, ki ju igrata Topher Grace in Laura Prepon.

Oh, ta sedemdeseta so premiero doživela leta 1998 na televizijski mreži Fox, do leta 2006 pa so predvajali osem sezon. Začetek predvajanja nove serije še ni znan.