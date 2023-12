Povest davnih dedov navdušuje (FOTO)

V novogoriškem gledališču so nedavno premierno odigrali predstavo Pod svobodnim soncem, nastalo po zgodovinskem romanu Frana Saleškega - Finžgarja. Uprizoritev je koprodukcija več ustanov, saj poleg novogoriškega in mariborskega gledališča sodelujeta še Cankarjev dom in Zavod Škrateljc. Te dni je bila na sporedu tudi v Cankarjevem domu ter SNG Maribor. Predstavo v priredbi Gorana Vojnovića je režiral Aleksandar Popovski. Povest davnih dedov, kot je avtor podnaslovil roman, je doživela različne literarne priredbe, za gledališče in radio, nedavno tudi upodobitev v stripu Damijana Stepančiča in Gorana Vojnovića, v Novi Gorici pa je bila prvič postavljena na oder.

»Vsa vprašanja, ki si jih je zastavljal Finžgar, so še vedno aktualna, a so odgovori nanje bolj zapleteni, pogosto nedoločni in celo dvoumni, saj je v današnjem svetu nejasno že to, kdo je Bizantinec in kdo barbar,« pravi Vojnović. Spektakularno ozračje velikih bitk na eni strani in osebnih odločitev, ki izvirajo iz pestre palete najrazličnejših čustvenih stanj, porojenih v ekstremnih situacijah, na drugi ustvarja specifično atmosfero med zasebnim in javnim, ljubeznijo in sovraštvom, vojno in mirom, svobodo in podrejenostjo. Atmosfero vseh kontrastov, ki krojijo tudi naš današnji vsakdan in prihodnost posameznika ter naroda.

