Potovanje skozi zgodbe močnih žensk

Ob dnevu žena ob 20. uri bo v SiTi Teatru Ljubljana premierno izveden koncert DIVE!, ki bo popeljal obiskovalce na čustveno in glasbeno popotovanje, posvečeno notranji moči žensk. Na odru bodo nastopili priznana pevka Manca Izmajlova in izjemna glasbenika, Benjamin Izmajlov na violini ter Blaž Jurjevčič na klavirju. Koncert bo obogaten z zanimivimi zgodbami, ki spremljajo pesmi, in bo poklon nekaterim najbolj markantnim pevkam 20. stoletja, kot so Edith Piaf, Marlene Dietrich, Nina Simone.

»Na neki način je to vrnitev k mojim glasbenim začetkom,« pravi Manca Izmajlova. »Poleg popevke sem vključila nekaj jazza in šansona. Tovrstne pesmi so me spet poklicale, kličejo po novi izvedbi, tudi takšne, po katerih prej ne bi posegla. Bolj ko zorim, bolj razumem, kakšne vrste doživetje naj bo koncert za publiko, kakšne pesmi izbrati, kako jih predstaviti. Z leti imaš tudi več povedati. Zato ta koncert dojemam kot neke vrste prelomnico, povezal bo veliko komponent iz moje kariere.«

Poleg glasbenega užitka obiskovalce čaka spoznanje o močnem vplivu ženskih osebnosti, ki so oblikovale glasbeno in kulturno dediščino prejšnjega stoletja. Koncert DIVE! bo tako ne le glasbeni dogodek, temveč tudi globoko čustveno doživetje, ki bo popeljal skozi različne kulture, temperamente in življenjske zgodbe nepozabnih žensk.