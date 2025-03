Posneli bodo film o Tigerju Woodsu

Prihaja film o mega zvezdi svetovnega golfa Tigerju Woodsu, poroča hollywoodski medijski portal Deadline, ki se sklicuje na vir blizu dogajanja. Biografski film je v razvoju pri Amazon MGM, je portalu še razkril vir, studio je namreč pridobil pravice za knjigo The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played avtorja Kevina Cooka. Ta opisuje, kako je Woods postal prvi golfist v zgodovini, ki je imel istočasno naslove vseh štirih največjih turnirjev (t. i. Tiger slam) v sezonah 2000–2001.

Tiger slam

Režijo bo prevzel Reinaldo Marcus Green, ki je režiral že film Kralj Richard o otroštvu teniških legend Venus in Serene Williams ter njunega očeta in trenerja Richarda. Spomnimo, da je ta film Willu Smithu prinesel oskarja za najboljšega igralca, vendar je bil dosežek zasenčen s škandalom, ko je Smith na podelitvi oskarjev leta 2022 na odru udaril komika Chrisa Rocka nekaj minut pred prevzemom nagrade.

Tiger Woods na odprtem prvenstvu Velike Britanije 2000 FOTO: Profimedia

4 naslove največjih turnirjev je osvojil zaporedoma.

V pogovorih za produkcijo filma sta Barack Obama in njegova soproga Michelle. Nekdanji ameriški predsednik in prva dama vodita produkcijsko podjetje Higher Ground Productions, ki je ustvarilo z oskarjem nagrajen dokumentarec American Factory in Netflixov triler Leave the World Behind, poleg tega pa še več televizijskih serij in podkastov.

Tiger Woods je ena največjih ikon golfa vseh časov. Leta 1997 je postal prvi temnopolti igralec, ki je osvojil enega od največjih turnirjev, ko je zmagal na mastersu z rekordnim rezultatom. Film se bo osredotočil na njegov največji dosežek, znan kot Tiger slam, ko je Woods osvojil odprto prvenstvo ZDA, odprto prvenstvo Velike Britanije in prvenstvo PGA 2000, nato pa je z zmago na mastersu 2001 osvojil štiri velike turnirje zapored.

Nekdanji predsedniški par bo del projekta. FOTO: Reuters

Film se menda ne ukvarja z njegovimi kasnejšimi škandali, ki so polnili medije; začelo se je s prometno nesrečo novembra 2009, po kateri so v javnost prišle informacije o njegovih številnih zunajzakonskih razmerjih, kar je vodilo do razpada njegovega zakona.

Zadnjo od svojih 15 velikih turnirskih zmag – kar ga uvršča na drugo mesto vseh časov za Jackom Nicklausom (18) – je dosegel na mastersu 2019. V teh dneh je Woods sicer sporočil, da je utrpel raztrganino ahilove tetive, kar je še en hud udarec v njegovi karieri, polni vzponov in padcev, poroča AFP.