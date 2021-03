Posnele so novo žensko himno (VIDEO)

Štiri znane slovenske pevke so se odločile, da ob letošnjem dnevu žena združijo moči.iniz skupine Bepop Ladies so zapele skladbo Ženska, ki so jo poimenovale kar ženska himna. »Skladba je himna življenja, moči, solidarnosti in pozitivne energije, ki jo izvajajo štiri prijateljice. Mame, žene, prijateljice, vse pa ženske – gonilne sila tega sveta,« pravijo dekleta. »Ženska je beseda, ki zajema vse na tem svetu: je bit življenja, utrip vsakdana, vse, kar je krhko in močno, subtilno in glasno, trdno in nežno hkrati. Bepop pa so idealna kombinacija za to markantno in pomenljivo besedilo. Nekoč dekleta, ki so bile vzor drugim puncam, so danes močne ženske, vsaka samosvoja osebnost, ki je pustila svoj pečat, ne le v glasbi, ampak tudi širše v družbi. Vse tri so umetnice, podjetnice in družbeno aktivne ženske, ki služijo svoj kruh in ga omogočajo tudi drugim, in so predvsem mame in partnerice – ta del naših življenj pa šteje največ. Zelo jih cenim in zelo jih imam rada,« pravi Rebeka, ki se je domislila ideje o sodelovanju.»Ko nam je Rebeka predstavila idejo za to pesem in vse, kar jo spremlja, od koncepta ženskega videa do gledališke predstave z odličnimi igralkami, katere tema je, smo bile takoj za. V avtih Žensko s hčerkami in partnerji prepevamo že od decembra, ko bi morala iziti, a se zaradi omejitev nikakor nismo mogle podružiti in posneti videa. Se je pa na koncu vse super pokrilo, da ta oda ženske volje, moči in energije izide ravno na dan žena,« povzemajo sodelovanje Tinkara, Alenka in Ana. Režije videa se je lotila kar Rebeka! »Video sledi zgodbi pesmi in prikazuje ženske v različnih vlogah, ki jih opravljamo vsakodnevno, od domačih opravil do materinstva in vzgoje ter služb. Tako so se v spotu znašle gospodinja, voznica avtobusa, zdravnica, šivilja, policistka, voznica relija, mama, kuharica, žena, prijateljica ... Najbolj se bo gledalcev zagotovo dotaknil kader gospe, ki je ostala priklenjena na posteljo. Tudi ona je ženska, ki je v življenju odigrala vse te vloge, le da je na koncu življenje ni obdarilo,« strne izkušnjo Rebeka.