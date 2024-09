Poslovil se je pionir bossa nove Sergio Mendes

V 84. letu starosti je v Los Angelesu umrl brazilski pianist in jazzovski glasbenik Sergio Mendes, je danes poročila njegova družina. Mendes je v 60-letni karieri bossa novo in sambo približal tudi občinstvom v drugih delih sveta in velja za pionirja bossa nove.

Sergio Mendes je bil pianist in skladatelj ter pionir bossa nove, glasbenega sloga, ki sloni na sambi in jazzu.

Eden od najuspešnejših brazilskih glasbenikov je prejel tri grammyje in od leta 1961 izdal 35 albumov. Z več skladbami, kot je Mas Que Nada, je pridobil svetovno prepoznavnost.

60-letna kariera

Skupno je izdal 35 albumov, začenši z Dance Moderno leta 1961. Leta 2012 je bil nominiran za oskarja za najboljšo izvirno pesem kot soavtor pesmi Real in Rio iz animiranega filma Rio.

V 60-letni karieri je Mendes nastopal z glasbenimi velikani, kot so Tom Jobim, Vinicius de Moraes in Frank Sinatra.

Rodil se je 11. februarja 1941 in se izšolal za klasičnega pianista. Kariero je začel v 50. letih prejšnjega stoletja z igranjem v klubih. V zadnjih mesecih je trpel za posledicami bolezni covid-19. Ko je umrl, so bili ob njem njegova soproga Gracinha Leporace Mendes in otroci, je še sporočila njegova družina.