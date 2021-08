Poslovil se je ljudski godec Jože Bohorč

Zaslovel je z Drvarsko koračnico in Snežnim valčkom, od njegovih lastnih pa sta se poslušalcem najbolj vtisnili v spomin skladbi Beli venček in Zaljubljeno dekle.

Po dolgotrajni bolezni se je v 67. letu starosti poslovil, glasbeni samouk, ki se je v diatonično harmoniko zaljubil v zgodnjem otroštvu, pri rosnih trinajstih pa je že godel na mnogih ohcetih. Ustanovil je tudi svoj ansambel in z njim posnel stare koračnice iz avstro-ogrskih časov pa tudi veliko lastnih polk in valčkov, ki so jih preigravali na prenekaterih porokah.Jože je bil pravi ljudski godec, ki se je rad pošalil, njegov značilni stil igranja pa je bil edinstven, zato ni čudno, da je ogromno nastopal tudi z drugimi ansambli, ki so ga z veseljem povabili medse. Osebno je prijateljeval in tudi glasbeno sodeloval z, saj je bil Bohorč, ki je nazadnje živel v Šentjurju, rojen v Gorici pri Slivnici, od koder je bila doma tudi, žena pokojnega Lojzeta. Moža sta stkala tesne prijateljske vezi.Prav od Slaka je kupil svojo prvo novo harmoniko. Zaslovel je z Drvarsko koračnico in Snežnim valčkom, od njegovih lastnih pa sta se poslušalcem najbolj vtisnili v spomin skladbi Beli venček in Zaljubljeno dekle. Na prireditvi Slovenski slavček, ki jo je pripravljala naša medijska hiša Slovenske novice, vodil pa jo je, je bil leta 2004 okronan za častnega godca, prav tako je na Zlati harmoniki Ljubečne osvojil prestižno plaketo Avgusta Stanka, na harmonikarskem tekmovanju v Italiji pa pokal in diplomo za najbolj ubrano igranje na diatonično harmoniko.Veliko je igral tudi v tujini, zlasti v Nemčiji. Odšel je torej še eden od edinstvenih ljudskih godcev, čigar viže se bodo v bogati glasbeni skrinji ohranile za vedno.