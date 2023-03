Poslovil se je eden največjih jazzistov

Poslovil se je Wayne Shorter, eden največjih jazz glasbenikov, ki je komaj pretekli mesec svoji zbirki dodal še poslednjega grammyja, dvanajstega po vrsti. Jazzovskemu velikanu se je življenjska pot iztekla v njegovem 90. letu, na svoji plodoviti glasbeni poti, na kateri je pripomogel k razcvetu jazza kot glasbenega žanra, pa je sodeloval tudi z nesmrtnim Milesom Davisom.

Nastopil tudi v Sloveniji

Saksofonist in skladatelj, ki je 2014. dobil grammyja za življenjsko delo, se je sredi prejšnjega stoletja sprva uveljavil kot skladatelj pri zasedbi Art Blakey's Jazz Messengers, v 60. pa se je pridružil Davisu in njegovemu drugemu velikemu kvintetu (Second Great Quintet), v katerem so igrali še pianist Herbie Hancock, basist Ron Carter in bobnar Tony Williams. Toda največji uspeh je verjetno dosegel z zasedbo Weather Report, ki jo je pomagal ustanoviti 1970. in jo danes mnogi prištevajo med začetnike žanra jazz fusion. Med skupno 14 studijskimi albumi, ki so jih izdali, je Heavy Weather dosegel več kot milijon prodanih izvodov.

Dvakrat je nastopil pri nas. Leta 1988 v ljubljanski Hali Tivoli in leta 2002 v okviru ljubljanskega jazzovskega festivala.

Shorter je ustvaril več kot 200 skladb, veliko jih je izhajalo iz jazzovskih standardov. Njegove kompozicije so vključene tako na posnetkih Davisovega kvinteta kot na samostojnih albumih glasbenikov iz te zasedbe, pa tudi na posnetkih kvarteta Johna Coltrana ter trobentačev Leeja Morgana in Freddieja Hubbarda. In čeprav je zaradi pešajočega zdravja Shorter leta 2018 nastopanje opustil, je ustvarjal do zadnjega. Komaj dve leti nazaj je namreč zadonela opera, ki jo je ustvaril z Esperanzo Spaulding.