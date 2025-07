Poslovil se je avtor pesmi, ki jih poje Barbra Streisand

V starosti 99 let je umrl ameriški avtor filmskih skladb in trikratni dobitnik oskarja Alan Bergman. Pri ustvarjanju pesmi je sodeloval z ženo Marilyn Bergman, s katero sta bila eden najvidnejših hollywoodskih parov s tega področja. Podpisala sta več pesmi, ki jih je izvajala Barbra Streisand.

Par je bil najbolj znan po filmski glasbi, čeprav sta ustvarjala tudi za televizijo in odrske produkcije. Skupaj sta dobila 16 nominacij za oskarja. Prvega oskarja sta prejela že ob prvi nominaciji, in sicer za pesem The Windmills of Your Mind, ki je bila uporabljena v filmu Afera Thomasa Crowna iz leta 1969.

Osvojila sta še oskarja za naslovno pesem romantične drame Dekle, ki sem jo ljubil iz leta 1973 z Barbro Streisand in Robertom Redfordom v glavnih vlogah ter za film Yentl iz leta 1983, ki ga je Streisand tudi režirala.

Bergmanova sta pogosto sodelovala s francoskim skladateljem Michelom Legrandom in za Streisandovo ustvarila še več drugih pesmi, med njimi Solitary Moon, The Same Hello, the Same Goodbye in That Face.

Poleg treh oskarjev sta v svoji bogati karieri prejela še dva zlata globusa, tri nagrade grammy in štiri nagrade emmy. Marilyn Bergman je umrla leta 2022 v starosti 93 let.