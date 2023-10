Poslednja pesem Beatlov izide ta četrtek: »Bilo je, kot da bi bil John tam« (VIDEO)

Zahvaljujoč umetni inteligenci bo več kot 50 let po razpadu britanske glasbene skupine Beatles ta četrtek izšla pesem, ki jo je v poznih 70. letih minulega stoletja napisal John Lennon. Po njegovem umoru je Lennonova vdova Yoko Ono posnetek izročila preostalim trem bivšim članom skupine: Paulu McCartneyu, Georgeu Harrisonu in Ringu Starru.

Pesem Now And Then sta s pomočjo umetne inteligence dokončala McCartney in Starr desetletja po izvirnem posnetku.

V četrtek ob 14. uri po srednjeevropskem času

Skladbo bodo predstavili v četrtek ob 14. uri po srednjeevropskem času. Dan kasneje še glasbeni video. 12-minutni dokumentarec v režiji Oliverja Murraya - najbolj znan po biografski miniseriji The Rolling Stones iz leta 2022 - bo premierno predvajan na YouTubu.

Now And Then je bila ena od več skladb na kaseti, ki jo je Lennon posnel za McCartneyja leto pred svojo smrtjo. Dve drugi pesmi, Free As A Bird in Real Love, je obdelal producent Jeff Lynne in ju izdal leta 1995 in 1996.

Enako so poskušali narediti tudi z Now And Then, vendar so to opustili zaradi hrupa v ozadju posnetka. Zdaj je to omogočila umetna inteligenca.

Več kot 50 let po razpadu britanske glasbene skupine bo pesem izšla zahvaljujoč umetni inteligenci. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

»Tam je bil, Johnov glas, kristalno čist,« je ob napovedi izdaje poslednje pesmi Beatlov dejal McCartney (81). »To je dokaj čustveno. Je pravi posnetek Beatlov,« je dodal. Skupaj z bobnarjem Starrom (83) je pevec in basist McCartney delo na pesmi končal lani. Tudi Starr je vse skupaj sprejel zelo čustveno. »Bilo je, kot da bi bil John tam,« je opisal.