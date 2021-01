Poskočni Dejan snema coverje

Pomembno pa je, da v domove prinašam dobro voljo, pozitivo in energijo, ker bomo le tako lahko premagali to res nehvaležno obdobje za vse nas.

Klarinetist Poskočnih muzikantov išče način, kako prebroditi krizo, ko nastopov ni.

Nič več ni tako, kot je bilo. Časi so čudni. No, pravzaprav je čudno celotno letošnje leto. »Glasbeniki smo ostali tako rekoč brez dela, posredno tudi brez zaslužka in tistega, kar počnemo najraje – stojimo na odru in zabavamo ljudi, pri čemer smo koristno združili s prijetnim, saj so naši poslušalci imeli nekaj od tega. Uživali so ob naših nastopih,« pravi poskočni, ki pa možgančkom ne pusti počivati. Zato se je odločil, da bo svojim oboževalcem oziroma sledilcem na facebooku in instagramu podaril mini koncert in se vsaj za nekaj minut virtualno preselil k njim domov. In to z znanimi skladbami oziroma tako imenovanimi coverji.»In ker je bil že prvi odziv izjemen, sem se odločil, da bom v decembru to glasbeno poslanstvo nadaljeval. In se dvakrat v tednu, ob sredah in nedeljah, družil s svojimi oboževalci. Vmes pa dodal še kakšen bonus nastop, ker bodo prazniki. To je tudi trenutno edini način, da glasbeniki lahko ustvarjamo. Dejansko niti ne gre za zaslužek, saj od tega finančno gledano nimam nič, prej grem še kakšen evro v minus. Pomembno pa je, da v domove prinašam dobro voljo, pozitivo in energijo, ker bomo le tako lahko premagali to res nehvaležno obdobje za vse nas,« pravi glasbenik, ki coverje snema s svojimi glasbenimi prijatelji. Doslej se jih je zvrstilo že kar nekaj, daleč največjega odziva pa je bil deležen posnetek priredbe hrvaške pesmi Žuta ruža, avtorja, pri katerem je Dejan k sodelovanju pritegnil štiri odlične glasbenice, članice skupine Chicas. Še več, prav za to pesem je, ena od članic Chicas, zaigrala celo na klavirsko harmoniko. »Posnetek smo objavili v nedeljo, pa si ga je v treh dneh samo na facebooku in instagramu ogledalo že skoraj pol milijona ljudi. To pomeni, da je to, brez portala youtube in plačevanja promocij, trenutno eden najbolje gledanih glasbenih izdelkov pri nas,« ugotavlja Dejan. In v šali neskromno pripomni, da dober glas še vedno seže v deveto vas. Zakaj tako misli? Zato ker so Dejan in dekleta skupine Chicas prek facebooka dobilipohvale od samega avtorja in originalnega izvajalca Željka Bebka.»To nam res godi in je dokaz, da smo zadevo izpeljali več kot odlično,« pravi Krajnc, ki je, denimo, sizvedel tudi skladbo z naslovom Mi je žal, mojstrovinoin. Ja, izvajanje uspešnih skladb ni tako preprosto in zahteva profesionalni pristop. In poskočnemu Dejanu in njegovim glasbenim prijateljem je ta poskus odlično uspel.