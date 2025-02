Poskočni bodo narekovali ritem

Po vsej Sloveniji se obetajo pestra pustna rajanja, ki se ga nadvse veselijo tudi v Medvodah, kjer bodo na prvi dan marca gostili veliko zabavo. Tradicionalno pustovanje v Športni dvorani Medvode se je v zadnjih letih postavilo na zemljevid kot največje in verjetno tudi najbolj zabavno pustno rajanje na Gorenjskem. Letos ne bo nič drugače, saj organizatorji obljubljajo, da ne bo šel s pustovanja nihče domov žejen ali lačen, seveda se boste lahko posladkali tudi s krofi. Predvsem se boste lahko dobro naplesali in zabavali z glasbeniki, ki znajo poskrbeti za odlično vzdušje.

Manjkali ne bodo niti kurenti. FOTO: MATJAN VERČ

Rdečo nit večera bodo držali Poskočni, na odru se jim bodo pridružili Skater, Damjan Murko, Tjaša Božič, ptujski Kurenti in gost presenečenja, za smeh pa bo skrbel prekaljeni mojster animacije Matic Herceg. Kot se spodobi, pa bodo na dogodku izbirali tudi najboljše šeme. »Maske za vstop niso obvezne, so pa dobrodošle, saj se naši obiskovalci vsako leto zelo potrudijo in se izplača priti že zato, da vidite, česa vse se ljudje domislijo in kako spretni so najboljši med njimi pri izvedbi,« sporočajo iz Medvod.