Posebni trio: dva brata in bratranec

14 let so že na narodno-zabavnih odrih.

Načrti so, a nikoli ne veš, kaj se bo izcimilo

Čeprav lep čas od Tria Šubic ni bilo slišati kakšne nove skladbe, so se fantje v času korone opogumili in poslušalcem po daljšem času ponudili nov nežen valček z naslovom Najina pomlad, za katero je tako melodijo kot besedilo napisal, aranžma pa so prispevali kar vsi fantje, ki so na glasbeni sceni štirinajsto leto. »Počasi stremimo k 15. letu delovanja, ko si želimo našim zvestim poslušalcem in oboževalkam spet pričarati en lep koncert, kakršnega smo pripravili že ob 10-letnici.Tisti koncert, ki smo ga poimenovali Čarobnih deset z gosti, je bil predvajan tudi na več televizijskih postajah. »vedno pa vsi naši koncerti temeljijo na sodelovanju z drugimi glasbeniki, ki jih povabimo v goste,« pove Miha Šubic. Skupaj z njimi seveda vedno priredijo veselo vzdušje.»Prvega smo pripravili ob izidu prve zgoščenke, drugi je bil torej ob prvem okroglem jubileju, tretjega ob 15-letnici pa si spet želimo združiti z izidom nove zgoščenke, ki dejansko že nastaja. Najprej smo jo nameravali izdati že prihodnje leto, vendar so tudi nas razmere zaradi korone, v katere smo pahnjeni vsi, nekoliko ustavile. Dejansko se ta korona vleče iz meseca v mesec in človek sploh ne ve, kaj naj pričakuje jeseni, kaj šele prihodnje leto. A kot rečeno, načrtujemo pripraviti nekaj lepega, in to bomo tudi izvedli,« je odločen Škofjeločan Miha. Kot je še dodal, skladbe nastajajo.»Nekaj smo jih že posneli, kot je tudi ta Najina pomlad, ki so jo še hoteli nekaj časa prihraniti, a ker že dolgo ljudem nismo ponudili nič novega, smo se odločili, da jo izdamo. Zanjo smo posneli tudi videospot. A tak, čisto domače izdelave. Lahko bi rekli, da je to koronska verzija, saj se je vsak sam doma posnel s telefonom. A nam je kar dobro uspel,« je prepričan Miha Šubic, mi pa mu, po videnem, vsekakor pritrjujemo.Trio Šubic je doslej v zakladnico narodno-zabavne glasbe prispeval že vrsto lepih melodij, kot sta denimo Čarobna pravljica in Vandrovček, pa Najlepše je v zidan'ci, valček Zapojmo, prijatelji, pa tudi Obala želja, Lepi spomini in Ermanovca čar, ki je bila njihova prva skladba.