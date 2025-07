Poročila sta se na festivalu Pivo in cvetje (FOTO)

»Letošnje vzdušje v Laškem je bilo noro, skozi mesto se je bilo v soboto zvečer zelo težko prebijati. Od enega do drugega odra sem z druščino potrebovala pol ure, čeprav je mesto majhno. Žal smo zato zamudili nastop Severine, a nič hudega, do konca smo feštali s Fehtarji. Pa še Miran Rudan se je vrnil na oder in zapel dve pesmi še z njimi. Skratka, letos je bilo tako kot pred kakšnimi desetimi leti,« nam je povedala domačinka Taja, ki je s prijateljicami uživala v glasbenih nastopih tako na odru Zlatorog kot odru 200.

Direktor Stika Miha Mirt, letošnjega organizatorja jubilejnega 60. festivala Pivo in cvetje, ocenjuje, da je Laško od četrtka do nedelje obiskalo okoli 60 tisoč ljudi. Veliko obiskovalcev se je zadržalo tudi na graščinskem dvorišču, kjer je odmevala narodnozabavna glasba, Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim pa je skupaj z Zvezo Možnar poskrbelo za pester etnografski program s prikazom skoraj pozabljenih šeg in opravil, ki so bila nekoč na podeželju del vsakdana.

Na ohceti po stari šegi sta se kot 53. par poročila Anja Ferme in Matej Majoranc. FOTO: Mojca Marot

V nedeljo so člani KD Anton Tanc na ohceti po stari šegi poročili dolgoletna člana Anjo Ferme in Mateja Majoranca, ki sta bila 53. par v zgodovini prireditve, ki si je pred množico obiskovalcev obljubil večno zvestobo. Poročil ju je laški župan Marko Šantej v družbi matičarke Snežane Kozmus. A brez šrange, ki so jo ženinu na pot postavili Šentrupertčani, seveda ni šlo. Še dan prej, v soboto, je bila evforija v Laškem popolna. Tudi na račun ognjemeta Svetlobni šopek, ki je po osmih letih znova razsvetlil nebo nad mestecem ob Savinji.

»Laško je norelo, vse mesto je bilo kot en sam velik žurerski oder in mislim, da so uživali čisto vsi, ne glede na to, pod katerim odrom so bili,« je bil navdušen glasbenik in domačin Dejan Dogaja, ki je tudi sam zabaval obiskovalce. Poleg Nuše Derenda, Magnifica, Jana Plestenjaka, Šank Rocka, Vlada Kreslina, skupine Joker Out in mnogih drugih. Mnogi so občudovali tudi kotičke s cvetličnimi aranžmaji. »Evo, pa sem prišel do Triglava sredi Laškega,« nam je dejal prešerno razpoložen Miha, ki je občudoval maketo Aljaževega stolpa s pogledom na laški grad, ki ga je postavilo Planinsko društvo Laško.

Izdelovanja lesenih zabojčkov so se lotili člani SD Mala Breza, tri generacije družine Ocvirk in Branko Pušnik. FOTO: Mojca Marot

Mažoretke in godba so stalnica Piva in cvetja. FOTO: Mojca Marot

200 starih steklenic piva

Še bolj domiselno instalacijo je v čast 200-letnici pivovarstva z natanko 200 starimi steklenicami piva, v katere je zataknil bele cvetove, ki simbolizirajo pivsko peno, tik ob glavni cesti, razstavil cvetličar Edi Cokan. Ob ograjo je postavil tudi obiralko hmelja s škafom, v kakršne so nekoč obirali hmelj in merili, koliko ga je kdo nabral. »Hmelj je še danes nepogrešljiva pivska surovina,« pove Cokan, ki je prišel v Laško s kmetije v Savinjski dolini, kjer je prav tako rasel ob hmelju.

Množica obiskovalcev pod odrom FOTO: Mojca Marot

V Muzeju Laško je do septembra na ogled vseh 90 pločevink, ki so prišle iz proizvodnje laške pivovarne. FOTO: Mojca Marot

Žal je nedeljsko popoldansko parado, podobno kot lani, nekoliko pokvarila ploha, a obiskovalcev nikakor ni odgnala. Ti so se množično še zadnji dan Piva in cvetja zbrali na tradicionalnem festivalu plehmuzik, ki ga je organizirala KD Laška pihalna godba, skupaj z občino Laško, na katerem je nastopila tudi Vaška godba Vrh nad Laškim ter godba Musikverein Ehrenhausen iz Avstrije, ob domačih mažoretkah pa so zaplesale tudi Prve riječke mažoretkinje iz Hrvaške, dirigenti pa so se pomerili v tradicionalni pivocvetni igri držanja vrčka piva. Zaključek je prinesel še en simbolni trenutek, laški župan Marko Šantej in direktor Stika Miha Mirt sta v sod piva zabila zadnjo pipo in s tem zaključila jubilejno praznovanje.

Vesele druščine si našel na vsakem koraku. FOTO: Boris Vrabec

Aljažev stolp s pogledom na laški grad je bil ena od točk za lep foto spomin. FOTO: Mojca Marot

A tisti, ki boste Laško obiskali v prihodnjih dneh, si lahko do konca septembra v Muzeju ogledate razstavo Prva in prvo z vsemi pločevinkami Laškega, ki so prišle iz proizvodnje, v Laški hiši pa je pred dnevi novoustanovljeno Domoznansko in zbirateljsko društvo Laško, katerega predsednik je dolgoletni aranžer Valentin Rems, razstavilo številne druge predmete, tako in drugače povezane z zgodovino pivovarstva. Od različnih vrčkov, kozarcev, pivskih sodčkov, tudi enega najstarejših znanih sodčkov za laško pivovo žganje in druge artikle.

Za edinstveno cvetlično nostalgijo je poskrbel večkrat nagrajeni laški cvetličar Edi Cokan. FOTO: Mojca Marot