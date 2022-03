Pop zvezda je operna pevka

SPOJ elektronske estetizacije temačnosti ob spremljavi godal, kjer v vlogi mezzosopranistke dodaja tisti odločilni faktor katarze, je pevka in harfistka Sara Briški Cirman, ki jo širša javnost pozna pod umetniškim imenom Raiven, premierno predstavila v razprodanem Klubu Cankarjevega doma, kjer jo je na kar dveh ponovitvah občinstvo nagradilo s stoječimi ovacijami.

Po opravljenem magistrskem študiju opernega solopetja se je posvetila proučevanju ženskih likov, katerih usodo je pisala bolečina. FOTO: TJAŠA BARBO

»Združitev opere in popa se mi je zdel edini logični korak. Dolgoročno se vidim kot operna pevka, saj mi izključno pop glasba ne pomeni več zadostnega izziva. Poleg tega je na področju crossover glasbe še ogromno prostora za eksperimentiranje in vesela sem, da lahko iz lastnih izkušenj potrdim, da crossover popa in opere še zdaleč ni le osladen,« je ob predstavitvi elektro-opernega projekta povedala akademsko izobražena glasbenica. Raiven se je po opravljenem magistrskem študiju opernega solopetja, ki ga je sklenila z magistrskim esejem o Agrippini, posvetila proučevanju ženskih likov, katerih usodo je pisala bolečina. Čeprav velja, da je bolečina in z njo žalost znosna, če jo poveš kot zgodbo, nosi Doloroso v interpretaciji Raiven zgodbe žalosti, ki pripovedujejo o svojih junakinjah, ki jim je žalost odvzela glas, da bi jih pripovedovale same. To so zgodbe Carmen, Dalile, Violette, Sieglinde, Lucie, Brünnhilde, Aide …

Na odru s svojimi glasbenimi prijatelji FOTO: MATEVŽ KOCJAN

»Skladbe sem izbirala po navdihu, ki sem ga črpala iz osebnega repertoarja, ki sem ga študirala na akademiji. Z mojo ekipo, ki jo sestavljata Luka Beljan in ZanB, smo sproti odkrivali, katere operne arije in samospevi so nam trenutno najbolj blizu in nam gredo v kontekst Cankarjevega koncerta od dnevu žena,« je razložila Raiven. Obiskovalci njenega koncerta so premierno doživeli tudi, kako se Mozartova Lacrimosa zlije z Zažarim iz albuma Magenta in kako se Seguidilla, prav tako arija Carmen iz opere Carmen, zlije s skladbo Volkovi.

»Za svoj lanski magistrski koncert na akademiji za glasbo sem kot glavno tematiko izbrala ravno španske skladatelje. S španskimi zarzuelami sem se pobliže seznanila na albumu svoje najljubše operne pevke Eline Garanča in v njih prepoznala potencial za združitev s sodobnejšimi zvrstmi glasbe,« še poudarja Raiven, ki sta se ji na odru Kluba Cankarjevega doma kot gosta pridružila tudi violinistka Maša Golob ob klasiki El Vito in tenorist Gregor Ravnik, zmagovalec Popevke 2021 po izboru strokovne žirije.