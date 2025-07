Pop spektakel z legendarnim Pop Designom (FOTO)

Logaški simfonični orkester je skupaj s skupino Pop Design ob njihovi 40-letnici nastopil že februarja letos v Hali Tivoli. Zdaj so za zaključek festivala Cantabile duh ljubljanskega spektakla prinesli tudi v Logatec. Na čarobnem večeru so odmevale skladbe Ko si na tleh, Ne bom ti lagal, Pokliči me nocoj, Potepuh in številne druge uspešnice v preobleki mogočnih simfoničnih aranžmajev. V edinstveni glasbeni izkušnji, polni čustev in melodij, ki so zaznamovale različne generacije poslušalcev, so sodelovali tudi obiskovalci, ki so zraven prepevali znane pesmi, nekateri so zaplesali.

Ob zaključku festivala, ki vsako leto daje priložnost predstavitve številnim mladim umetnikom, je njegov umetniški vodja Marjan Grdadolnik izrazil zadovoljstvo nad izjemnim obiskom dogodkov: »Festival smo zaključili točno tako, kot smo želeli – spektakularno, s skupino Pop Design in Simfoničnim orkestrom Cantabile.

Basist Tone Košmrlj FOTO: VALTER LEBAN

Nadaljevali smo izjemno uspešno sodelovanje, ki smo ga začeli februarja ob 40-letnici skupine. Izjemno sem vesel odličnega obiska vseh sedmih festivalskih koncertov ter številnih pozitivnih odzivov poslušalcev, ki so pohvalili izbor izvajalcev in izvedbo koncertov. Obiskovalci so prišli iz vseh koncev Slovenije, kar kaže, da festival postaja vseslovenski dogodek. Posebno bi pohvalil tudi moje orkestraše Simfoničnega orkestra Cantabile, s katerimi smo slovesno odprli festival. Vmes smo uspešno koncertirali tudi na Azurni obali v Franciji, za zaključek pa navdušili še s pop koncertom.«

Tudi skupini Pop Design je sodelovanje v veliko zadovoljstvo, je povedal Martin Erjavec, klaviaturist zasedbe, in dodal, da jim je v veliko veselje sodelovati s tako izvrstnim simfoničnim orkestrom, kot je Cantabile: »Na februarskem koncertu v Tivoliju so našo glasbo dvignili na višjo raven, in to sodelovanje se je takrat pokazalo za zmagovalno kombinacijo. Tudi nastopa v Logatcu v sklopu festivala smo se popdesignovci izjemno veselili in upali, da bomo poslušalcem pričarali lep čarobni večer z njihovo glasbo v simfonični preobleki.«

Simfonični orkester Cantabile nadaljuje atraktivne projekte. Tako bo 18. septembra 2025 skupaj z DJ Umekom nastopil v že razprodanih Križankah. Sledil bo dobrodelni koncert v Pliberku, kjer bodo nastopili skupaj s koroškimi zbori in priznano solistko Bernardo Fink. Oktobra bodo nastopili na Kogojevih dnevih v Gorici, kjer bodo izvedli tudi 2. Rahmaninov klavirski koncert (solist bo Ivan Skrt).

Marjan Grdadolnik (levo) in člani skupine FOTO: VALTER LEBAN