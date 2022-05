Pop Design na odru z novim

Po dveletnem premoru se je na predvečer praznika dela tudi v mesto penine in sejmov Gornjo Radgono vrnilo tradicionalno kresovanje z baklado, ki spada med največje tovrstne dogodke na severovzhodu države. In tudi letos je bilo tako, da se je v soboto na TŠC Trate trlo ljudi, ki so se želeli nekoliko poveseliti.

Za varnost so skrbeli gasilci.

Po nekaterih ocenah je bilo na prireditvenem prostoru v kakšnih šestih urah dogajanja več ljudi, kot jih ima mesto na reki Muri, torej več kot 3000. Organizatorji iz Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Kultprotur ter še nekateri soorganizatorji, kot so radgonska občina, PGD Gornja Radgona, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Komunala Radgona, KD Godba na pihala Gornja Radgona in drugi, so poskrbeli, da nikomur ni bilo dolgčas. Vse skupaj se je začelo na ploščadi pri velikem vodometu v mestnem parku, kjer je na desetine otrok z baklami prižgalo kres.

Za dobro vzdušje so poskrbeli tudi glasbeniki, letos so Radgončane in njihove goste od blizu in daleč zabavali člani znane slovenske glasbene skupine Pop Design, ki je zvezda stalnica na slovenski glasbeni sceni, znana po uspešnicah, ki so med ljudmi že ponarodele. Skupina je v dolgoletni in nadvse ustvarjalni karieri zamenjala nekaj vokalistov in članov, tokrat pa so na oder stopili Tone Košmrlj, Damjan Tomažin, Jani Marinšek, Martin Erjavec in na novo pridruženi član, glavni pevec in frontmen Mitja Šinkovec.

Obisk je bil po dveh letih več kot odličen.

Skupina Pop Design je spet v ustvarjalnem zagonu, željna zabave in novih izzivov, to pa so zagotovo občutili tudi ljubitelji dobre zabave. Nad dogajanjem in obiskom prireditve, ki jo je povezoval Bojan Rajk, je bila navdušena tudi direktorica Kultprotura Tatjana Karba Kotnik, ki je poskrbela, da je bil vstop na praznično slovesnost prost. Navzoče sta pozdravila radgonski podžupan David Roškar in sekretar Sindikata delavcev v gradbeni dejavnosti Slovenije (SDGD) Oskar Komac.