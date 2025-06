Umrl je legendarni kitarist in ustanovitelj prve slovenske heavy metal skupine Pomaranča Mijo Popović. »Pomaranče ni več. Mijo, počivaj v miru,« je na družbenem omrežju Facebook zapisal nekdanji klaviaturist skupine Tomaž Žontar. »Pozdravi Boba in Mareta,« je dodal. Pozneje so se oglasili tudi aktualni člani skupine, ki pravijo, da je z njim umrla tudi Pomaranča. »Globoko smo pretreseni in ne moremo verjeti, da ga ni več med nami. Iskreno sožalje družini. Mijo, upamo, da si našel svoj mir, tam nekje za mavrico. Svet ne bo isti brez tebe,« so zapisali.

1981. leta je skupina izdala prvenec Peklenska Pomaranča.

Leta 1958 rojeni Mijo Popović je po nižji glasbeni šoli harmonike začel igrati kitaro pri 13 letih. Prvi bend, ki ga je ustanovil, se je imenoval TNT (Trije Norci Tolčejo). Nato se je pridružil Grivam. Leta 1979 je skupaj z vokalistom Zlatkom Magdaleničem ustanovil skupino Pomaranča, nato pa so se jima pridružili še klaviaturist Tomaž Žontar, bobnar Franc Teropšič, znan tudi kot Bob, in basist Marko Herak. Ime so si nadeli po naslovu kultnega filma Peklenska pomaranča, posnetega po istoimenski knjigi pisatelja Anthonyja Burgessa.

Leta 1981 je skupina izdala prvenec Peklenska Pomaranča, ki velja za prvo slovensko heavy metal ploščo, in kmalu zatem nastopila kot predskupina Deep Purple v Ljubljani in Alicea Cooperja v Zagrebu. Sledila sta albuma Madbringer in Orange III leta 1985, po daljšem ustvarjalnem premoru in v prenovljeni postavi pa leta 1995 še album Takoj se dava dol, na katerem je pel zdaj že prav tako pokojni Boris Krmac; umrl je letos, le nekaj tednov pred Popovičem. Leta 2022 sta se za vedno poslovila Herak in Teropšič. Tudi njima v čast je Pomaranča sestavila novo postavo in 45-letnico delovanja prve slovenske heavy metal skupine lani pospremila z razprodanim koncertom v Kinu Šiška. Tedaj je ob izteku koncerta v družbi še enega nekdanjega pevca Magdaleniča zadnjič stopil na oder tudi Krmac.

»Slovenska in nekdanja jugoslovanska glasbena scena sta izgubili velikana heavy metala/hard rocka. Sožalje svojcem in naj počiva v miru, njegova glasbena zapuščina bo večna!« so ob nenadnem slovesu Mija Popovića zapisali na profilu festivala Metaljot Raspaljot na Facebooku.