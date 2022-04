Polonca in Klavdija s prvo skupno pesmijo (VIDEO)

»Najina prva skupna pesem je nastala po priredbi pesmi Samo ti, ki jo v originalu poje Anika Horvat,« sta ponosni pevki in danes tudi televizijski voditeljici Polonca Marzel in Klavdija Winder, ki sta prijateljici že dolgih 20 let.

Spoznali sta se na Ptujskem festivalu, ko sta bili obe še članici dveh uspešnih glasbenih zasedb, Klavdija Ansambla Ptujskih pet, Polonca pa Ansambla Vitezi Celjski. Slednja danes poje v družinskem ansamblu Marzel in vodi oddajo z narodno-zabavno glasbo V nedeljo pod lipo na Televiziji Celje, Klavdija pa je članica skupine Katrca, hkrati pa voditeljica na Golici TV. Že pred časom pa sta se obe posvetili petju na porokah in v duetu prepevata znane balade različnih avtorjev.

Tudi zato sta si želeli, da bi posneli lastno pesem, s katero bi popestrili repertoar. In to sta udejanjili, ko sta posneli ne ravno nove, ampak priredbo zabavne balade z naslovom Samo ti, ki jo v originalu poje Primorka Anika Horvat. »Stike sva navezali s priznanim ustvarjalcem glasbe Rokom Lunačkom in ta je ustvaril glasbo in besedilo pesmi V dvoje, priredbo pesmi Samo ti,« razkriva Marzelova. Posneli sta jo pri priznanem producentu Krešimirju Tomcu.

»Končni izdelek je nastajal kar več mesecev, premierno pa sva jo na portalu youtube predstavili konec marca, pod okriljem založbe Menart. Seveda sva si želeli posneti tudi videospot in med več ponudbami sva izbrali Roka Maverja in RoxPro Production. Potem se je seveda pojavila še dilema, kje snemati, kakšen styling izbrati, povabiti tudi plesalce ali ne,« priznava Polonca. A ker s Klavdijo ne marata preveč kičastih zgodb in se držita načela, da je manj več, sta izbrali notranje prostore in minimalistično sceno.

»Zato ni motečih predmetov, v mislih pa sva potovali iz Šentjurja, kjer sem preživela otroška leta, do Vojnika, kjer živi Klavdija, na poti do Slovenj Gradca, kjer živim zdaj, pa sva se ustavili še v Vitanju, kjer je čudovit Center Noordung. In prav ta center in občina Vitanje sta nama dala zeleno luč za čudovito lokacijo. Boljše ne bi mogli dobiti nikjer. Nastal je čudovit, malce drugačen videospot. Projekcije pa je produkcija prvič uporabila in sva zelo zadovoljni. Bravo, Rok Maver,« sta navdušeni pevki Klavdija in Polonca. Kot še dodajata, so tudi njuni poslušalci od njiju pričakovali nežno, čutno, počasno balado, s kakršnimi tudi sicer pospremita bodoče mladoporočence na civilnih in cerkvenih obredih. A ta pesem je bolj v plesnem ritmu, besedilo pa je kot nalašč, da bosta zanjo v kratkem naredili podlago, ki bo primerna tudi za poročne obrede.

»Besedilo V dvoje izpod peresa Roka Lunačka ima namreč globlji pomen. Še posebno ko govori, da se v dvoje življenje rodi. Ne gre drugače kot tako, in to je smisel najine pesmi. Zamislite si, kaj vse lahko počnemo v dvoje. Ni, da ni. A za novo življenje sta potrebna dva,« pravita pevki, ki jima družbo v videospotu delata Mojca in Matija iz plesne šole Spin, ki sta tudi sicer zaljubljen par.