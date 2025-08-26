Polke so objemale valčke, obiskovalci so žareli od veselja (FOTO)

Pisalo se je leto 2006, ko so v Lučah v sklopu tradicionalne prireditve Lučki dan hkrati priredili prvi festival domače glasbe. Občina Luče in prebivalci so podprli idejo, ki se je porodila sokrajanoma Benu Mlačniku in Dorku Štorglu, Lučki dan pa je z glasbenim dogodkom dobil novo glasbeno razsežnost.

Izjemno popoldne se je zasukalo v nedeljski večer, v frlinc!

»Njuna korajža se je obrestovala in festival se je iz leta v leto bolj bohotil. Med glasbeniki in obiskovalci je postajal iz leta v leto bolj zaželen, in ker se je prijavljalo vedno več ansamblov, so morali uvesti neke vrste selekcijo. Festival je imel vedno večjo veljavo, kar se je kazalo tudi na narodnozabavni sceni. Ansambli, ki so nastopili v Lučah, so z veseljem oznanjali, da so stali na odru tamkajšnjega festivala, in s tem postali še prepoznavnejši. Dodatni pečat in kredibilnost so festivalu dali žiranti, po večini priznani glasbeni mojstri, kot so denimo Brane Klavžar, Milan Kokalj, kitarist Ansambla Franca Miheliča Igor Šink, vodja Slovenskih muzikantov Janez Per, vodja Alpskega kvinteta in mnogi drugi. A po šestih izvedbah se je festival poslovil. Z upanjem, da Beno in Dorc dobre godce še kdaj povabita v goste,« je Franci Podbrežnik - Solčavski v pristnem zgornjesavinjskem narečju, kot to obvlada le on, za Slovenske novice opisal pot do letošnjega vnovičnega glasbenega zaključka 51. Lučkega dne, ki ga je tudi vodil.

2006. so v sklopu tradicionalne prireditve Lučki dan organizirali prvi festival domače glasbe.

A seveda se to ne bi zgodilo brez prej omenjenih prijateljev Bena Mlačnika in Dorka Štorgla, ki sta po dvajsetih letih vnovič zavihala rokave narodne noše, si segla v roke in se lotila izziva. V Luče sta tudi tokrat povabila same odlične ansamble, kot so Šepet, Galop, Juhej in Golte, ki so se nekdaj prav v Lučah ozaljšali z nagradami in priznanji, posebni gostje so bili letošnji jubilanti Slovenski muzikantje, ki so maja slavili 60-letnico delovanja.

Njuna korajža se je obrestovala in festival se je iz leta v leto bolj bohotil.

»Z močno podporo Občine Luče in s sodelovanjem številnih prijateljev je dogodek več kot uspešen in je postavil piko na i. Med gosti je bil tudi letos Milan Kokalj, ki je bil deležen posebne pozornosti. Izjemno popoldne se je zasukalo v nedeljski večer, v frlinc (večer čez vse meje, op. p.), polke so objemale valčke, obiskovalci so žareli od veselja, plesa in petja. 'Več pa ni,' sta d'jala glavna organizatorja Beno in Dorc,« je Podbrežnik v svojem slogu opisal dogajanje v Lučah. Se je pa tam zbralo veliko poslušalcev iz vse Slovenije, kar le še pritrjuje, da je bila organizacija Lučkega dne in festivala prava odločitev.

Ansambel Galop FOTO: Nada Rozman

Ansambel Juhej s Francijem Podbrežnikom - Solčavskim FOTO: Nada Rozman

Slovenski muzikantje so bili v Lučah posebni gostje. FOTO: Nada Rozman

Harmonikar Slovenskih muzikantov Uroš Unetič Štibelj in basist ter vodja Igor Šink FOTO: Nada Rozman

Ansambel Šepet