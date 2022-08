Polke in valčki se ta petek vračajo na Ptuj (FOTO)

Potem ko je lani najstarejši narodno-zabavni festival, ptujski, potekal v vasi Sakušak pri Juršincih, tik ob rojstni hiši izumitelja in inovatorja koles, motorjev, avtomobilov in letal Janeza Puha, ki je ponudila čudovito naravno kuliso, se festival, ki ga organizira družba Radio-Tednik Ptuj, letos vrača v mestno jedro Ptuja.

53. ptujski festival bo namreč na Mestnem trgu, ki se je že pred tremi leti, ko je dogodek slavil abrahama, izkazal kot odlično prizorišče. Tokrat ga bo v petek zvečer neposredno prenašala tudi Televizija Slovenija na svojem prvem programu, v terminu, ki je že več let rezerviran za vse, ki so jim pri srcu domače viže.

Na 30. Orfejčkovi paradi bomo videli in slišali tudi Ansambel Braneta Klavžarja v nekoliko pomlajeni zasedbi.

Letos bo v tekmovalnem delu nastopilo deset ansamblov, vsak se bo predstavil s po dvema skladbama. Z eno, kot smo že vajeni tudi z drugih festivalov, iz glasbene zakladnice ptujskega festivala ter z eno tekmovalno, s katero se bodo poskušali kar najbolje predstaviti občinstvu in članom strokovne komisije.

Videli in slišali bomo Ansambel Galama s skladbo Pojdi z mano, dekle, Firbci bodo zaigrali in zapeli skladbo z naslovom Ni mi žal, Dolenjskih 5 skladbo z naslovom Razočarana, Til Čeh in Petelini pa skladbo Mam pa te mam. Med vinogradi je naslov pesmi, s katero se bo na Ptuju prvič predstavil Ansambel Razplet, Ansambel Lesarji bo pel Ni za muzikanta vsaka. Odpuščanje ljubezni je naslov viže, s katero se bodo poskušali občinstvu in strokovni komisiji prikupiti člani Ansambla Mladi asi, medtem ko bodo Murni iz Šentjurja poslušalce zagotovo očarali s hudomušno vižo Js ne morm bit doma. Na Ptuju bo tudi belokranjski Ansambel Andreja Bajuka, ki se bo predstavil s skladbo Verjamem v ljubezen, Ansambel Upanje pa bo zaigral in zapel skladbo Hišica ob morju. Strokovna komisija bo izbrala najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti in najboljšega med preostalimi zasedbami, ta bosta prejela orfeja, s plaketo bodo nagradili tudi avtorja najboljšega besedila, Korenovo plaketo pa bo prejel pevec, pevka ali več pevcev, ki se bodo izkazali z najboljšo vokalno izvedbo.

V nedeljo bo prav tako na Mestnem trgu 30. Orfejčkova parada z naslovom 30 let spominov.

Obiskovalci in poslušalci več radijskih postaj bodo s svojimi glasovi izbrali najboljšo skladbo festivala in ansambel, ki jo bo izvedel, bo prav tako prejel plaketo.

V revialnem delu 53. ptujskega festivala bodo letos nastopili Mladi Dolenjci, ki so v preteklosti na Ptuju že osvojili najvišja festivalska priznanja. Med drugim so pred tremi leti, ko je festival praznoval abrahama, postali prestižni prejemniki nagrade za najboljšo skladbo četrtega desetletja tega festivala. To je bila njihova skladba z naslovom Nisem pozabil.

Sicer pa bo na Ptuju živahno tudi v nedeljo, 21. avgusta, ko bo prav tako na Mestnem trgu tudi 30. Orfejčkova parada z naslovom 30 let spominov. Gre za še eno tradicionalno glasbeno prireditev, ki se je porodila iz oddaje Orfejček, to sta tri desetletja na Radiu Ptuj kot Luka in Pepi pripravljala Luka Huzjan in Jože Ekart, ki sta ob glasbi poskrbela tudi za obilico humorja. Zdaj se kot voditeljski par poslavljata in oddajo prepuščata mlajši generaciji.

53. 53. ptujski festival bo na ptujskem Mestnem trgu.

Na jubilejni Orfejčkovi paradi bosta ob slovesu gostila številna prepoznavna imena slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe: Alfija Nipiča, Ansambel Zeme, Poskočne muzikante, Vzrock, Modrijane, Ansambel Braneta Klavžarja, Chicas, Manco Špik, Atomik Harmonik, Dejana Vunjaka, Čuke, Sašo Lendero in Erose.

Ansambel Murni je že junija predstavil novo vižo z naslovom Js ne morm bit doma, s katero bo ta petek nastopil na ptujskem festivalu. FOTOGRAFIJE: FB