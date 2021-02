Polkaholikom uspelo nepredstavljivo

Videospot za pesem Bela roža se je zavihtel na vrh najbolj gledanih pri nas.

Ko se zaljubiš v tisto pravo, bo za vedno zapisana v tvojem srcu in tvojih mislih!

V času, ko iz dneva v dan spremljamo, kaj vse je priljubljeno na različnih platformah in spletnih straneh, med katerimi je youtube zagotovo najbolj vroča, se v Sloveniji na vrhu največkrat znajdejo balkanske zvezde, svetovni hiti ter slovenski izvajalci, med katerimi pa so najpogosteje tisti, ki so zapriseženi pop glasbi.Narodno-zabavna glasba je priljubljena, a bi težko rekli, da bo prav na youtubu povzročila evforijo. In prav to se je zgodilo mladim Polkaholikom, ki so se z valčkom Bela roža zavihteli na prestol, navdušili poslušalce in se obdržali na prvem mestu, kar pomeni, da je njihov videospot za omenjeno pesem najbolj gledan pri nas. »Ko se zaljubiš v tisto pravo, bo za vedno zapisana v tvojem srcu in tvojih mislih!« so ob izidu romantične zgodbe s posebnim, filmskim videospotom zapisali Polkaholiki.»Obožujemo polke, res je, to pove že naše ime. Priznamo pa, da smo ta valček snemali že, ko sta nastali Povej, povej in Sobica, in smo težko čakali, da ga lahko delimo z našimi poslušalci. Verjamemo, da se bo zgodba ljudi dotaknila, in si samo želimo, da bi Bela roža postal eden od valčkov, ki ostanejo,« pravijo mladi glasbeniki, ki so ob koncu leta praznovali izjemen uspeh – v samo enem letu so nabrali neverjetnih deset milijonov ogledov na youtubu, kar pomeni, da se jim je svež pristop obrestoval, saj so navdušili vse generacije. Taka zavidljiva številka fantom daje veliko motivacijo, kar so proslavili z valčkom Bela roža, videospot pa je prava glasbena ljubezenska romantična zgodba, ki nikogar ne bo pustila ravnodušnega.