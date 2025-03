Polka za dobro voljo

Ko se polka sreča z norčavim besedilom in nalezljivo energijo, nastane nekaj, kar preprosto moramo slišati. Ansambel Svizci predstavlja Ta luštn cajt, slovensko priredbo avstrijske uspešnice A geile Zeit skupine Die Lungauer. Skladba je polna optimizma, zabave in gorenjskih vibracij, priložen videospot pa poskrbi za polno smeha.

Potem ko so lani uspešno debitirali s predstavitveno skladbo Svizci, tokrat z novo polko razkrivajo, kako in kje preživljajo prosti čas. Za besedilo skladbe je poskrbel njihov prijatelj Aljaž Tišler, za produkcijo Tadej Mihelič, za melodijo pa Peter Leitner. Glavni vlogi v videospotu sta odigrala voditeljica Urša Mlakar in voditelj Aleksander Pozvek, ki ga poznamo tudi kot člana ekipe Radia Gaga.