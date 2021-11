Polka, ki poka

​Harmonk'N'Roll z Vinj pri Dolu pri Ljubljani po novem sestavljajo Barbara Novak, Boštjan Kokalj, Matej Brodanič, Jernej Žunič, Benjamin Lipužič in Gašper Anžič.

Fantovski del zasedbe so že stari mački na slovenski glasbeni sceni, znani so po neuničljivi energiji in odrski karizmi. Slovence zabavajo že 15 let in se lahko pohvalijo s številnimi uspešnicami, med najbolj znanimi so gotovo Mini kikl'ca, Kaj bi se sekiral, Ivanka rada sanka, Ena na milijon. Z menjavo članov in prihodom simpatične pevke Barbare je, pravijo, napočil čas za novo poglavje v njihovi karieri. In tega začenjajo s čisto svežo skladbo z naslovom Poka, ki je ravno pravšnja za zabavo.

»Pesem je nastala precej spontano. Vedno ko se spravim k pisanju in skladanju, se posnamem s kitaro, nato pa to pošljem v poslušanje drugim in čakam na njihov odziv,« v smehu prizna Boštjan Kokalj, ki je tudi tokrat avtor besedila in melodije, soavtor melodije in aranžer pa je Damjan Pančur, s katerim sta sodelovali že pri skladbi Ljubica.

»V novi polki je govor o razigranem in sveže zaljubljenem paru, ki drug drugemu pojeta, kako od njune ljubezni vse poka … tako v glavi kot srcih. In prepričani smo, da smo že vsi kdaj doživeli ta občutek,« pravijo fantje in dekle. Gre torej za res poskočno pesem, ki te kar sili k temu, da bi zaplesal in zraven na ves glas zavpil Poka, poka! Menda je bilo tako, ko so jo prvič zavrteli prijateljem.

»Največkrat pa tisti, ki so jo že slišali, pripomnijo, da se je enostavno ne da naveličati. In tudi mi se je še nismo,« v smehu pravijo harmonk'n'rollovci, ki so zanjo že posneli videozgodbo, in to z videoprodukcijsko ekipo Videco pod taktirko Andraža Glihe.

Takšna je nova zasedba Harmonk'N'Roll. Foto: Taja Pustotnik

»Želeli smo poudariti, kako pomembni so veliki koraki, kot na primer selitev v skupno stanovanje, v naših življenjih,« razložijo člani skupine, ki so poleg žurerskega dostavljavca pic Žige Tominca k sodelovanju povabili simpatičen mlad par, Karmen Trnjak in Alexa Stareta. Snemanje je bilo kakopak zabavno, čeprav tudi naporno. »Priznam, da bi po koncu lahko spal tri dni skupaj,« razloži bobnar skupine Jernej, pevka Barbara pa doda: »Všeč mi je ta pozitivna energija med nami. Ta nas je vse držala pokonci in vse skupaj je zato toliko lažje steklo. Super smo se imeli in verjamem, da bodo to v videospotu opazili tudi gledalci.«

Predpremiero videospota za pesem Poka so pripravili v kavarni Fantazija skupaj s prijatelji, med katerimi je bil glasbenik Božidar Wolfand - Wolf.