Poljubil že vse moške soigralce

Na filmu že (najmanj) 15 let velja za poosebitev pravega moškega. Možatega, željnega pustolovščin, takšnega, ki se mu ženske ne morejo upreti in ki nikoli in nikdar ne zbeži pred pretepom. A to je Daniel Craig pred filmskimi kamerami, pred katerimi se je kar petkrat prelevil v slovitega tajnega vohuna Jamesa Bonda, v resničnosti pa hollywoodskemu zvezdniku precej bolj ustreza nekoliko manj z divjim in agresivnim testosteronom nabito ozračje.

Odkar se je zaljubil v Rachel, po gejevskih barih ne išče več deklet. FOTO: Carlos Alvarez/Getty Images

»Odkar pomnim, zahajam v gejevske bare,« priznava igralec in dodaja, da mu je všeč tamkajšnje sproščeno ozračje, kjer pomenkovanje med moškimi skoraj nikoli ne eskalira v pretep. Dodaten bonus pa je bil, vsaj dokler mu srca ni ukradla Rachel Weisz, da so bili odlični kraji za spoznavanje deklet.

Postavni igralec je bil od nekdaj sproščen s svojo seksualnostjo. Nikoli se mu ni zdelo nujno potrjevati svoje moškosti s pretepi, kot se mu ni zdel znak šibkosti in pomanjkanja možatosti, če prijatelja objame, celo poljubi. Ko so ga radovedni paparaci pred desetletjem zalotili v objemu moškega, seveda pred enim od kalifornijskih gejevskih barov, je ob namigovanju, da je prikriti homoseksualec, le zdolgočaseno skomignil z rameni.

Heteroseksualnih barov, kjer moški le primerjajo, kateri ima daljšega, sem imel vrh glave.

»Prijatelja sva, rada se imava. Z objemi ni nič narobe,« je odvrnil, podobno prostodušno pa je tudi priznal, da je verjetno poljubil prav vse moške glavne soigralce. »Nič ne prebije ledu in sprosti ozračja kot cmok na lice.« V luči vsega tega zatorej ni čudno, da se prav nič neudobno ali kot bi tja ne spadal ne počuti v gejevskih barih, kamor je začel zahajati že kot mladec.

»Eden od razlogov, da grem na pijačo najraje tja, je, da me tam običajno ne zvlečejo v pretep. In resnično si nisem želel, da bi me ob vsakem večeru, ko grem ven, prebunkajo. To se je v heteroseksualnih barih namreč dogajalo precej pogosto. V gejevskih zbirališčih pa so vsi sproščeni, počutil sem se varnega. Heteroseksualnih barov, kjer moški agresivno le primerjajo, kateri ima daljšega, sem imel vrh glave.« Ob tem, da se domov ni želel vračati v modricah, pa je imel še nekoliko prikrit motiv.

»Tu sem tudi lahko spoznal dekleta, tudi one gredo namreč rade v gejevske lokale iz podobnega razloga kot jaz – da se ognejo moški napadalnosti.« Seveda pa ga slednje ni več zanimalo, ko se je leta 2010 zaljubil v Rachel Weisz in se z njo leto pozneje tudi poročil.