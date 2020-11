Poljanski Raubarji imajo posebno polko

Kar nekaj nagrad so si priigrali na domačem terenu, na festivalu viž v narečju v Škofji Loki. FOTO: Mojca Marot

Šest let so na glasbeni sceni Raubarji, člani prihajajo iz Poljanske doline, sedež imajo v Škofji Loki. Vodja in harmonikar je, po večini tudi avtor skladb, ob njem pa so šeterin. Raubarji so nase opozorili že v minulih letih, ko so si kar nekaj zmag priigrali z vižami v polanskem narečju na domačem terenu, na festivalu viž v narečju, ki ga je v Škofji Loki prirejal tamkajšnji Radio Sora.Letos pa so si s polko z naslovom Tako posebna, za katero je melodijo in aranžma ustvaril Blaž Jenkole, besedilo pa, priigrali in pripeli tudi vstopnico za najprestižnejši festival Slovenska polka in valček (SPV). Žal je TV Slovenija, organizatorka tega festivala, morala zaradi epidemiološke situacije v zadnjem hipu SPV odpovedati in je prestavljen za nedoločen čas. A zagotovo bo, čeprav morda šele prihodnje leto.Med vsemi, ki morajo počakati na svojih pet minut, so se znašli tudi Raubarji.»Za glasbenike je ta virus, ki nam krati spanec že vse od marca, vsekakor zelo neprijetna stvar. No, pa ne samo za glasbenike, da se razumemo,« pravi vodja ansambla Blaž Jenkole. In nadaljuje: »Težko je primerjati prejšnje sezone z dogajanjem v letošnjem letu. S cmokom v grlu glasbeniki objavljamo fotografije s prepolnih veselic v lanskem letu in letih prej. Ali pa gledamo fotografije veselih martinovanj in drugih koncertov ob valentinovem, dnevu žena ... In ja, težko je preklicati vse ženine in neveste, pa jubilante, gasilska društva, oštirje in še koga ter se dogovarjati za datume v letu 2021, ki so bili v veliki večini zasedeni že lansko jesen.«Ampak tudi Raubarji se zavedajo, da je zdravje na prvem mestu. »Glasbeniki si v prvi vrsti prizadevamo za dobro vzdušje tako pred odrom kot tudi za njim. In zelo si želimo, da bi lahko za to skrbeli še v prihodnje. Ne briga nas politika, vseeno je, ali so na oblasti levi ali desni, ali maske ja ali ne, mi bi radi čim prej nadaljevali svoje delo. Torej igrali za ljudi, ki razvedrilo v teh časih že zelo pogrešajo. Veliko hitreje kot z negodovanjem, upiranjem, tuhtanjem o raznih teorijah zarot, kazanjem s prstom in podobno pa bomo do tega prišli s spoštovanjem ukrepov in uporabo vseh sredstev, ki lahko zajezijo širjenje virusa. Če bomo vsa navodila strokovnjakov dosledno upoštevali, bo zagotovo vsega tega prej konec. In vsi vam bomo hvaležni: glasbeniki, lučkarji, ozvočevalci, fotografi, snemalci, gasilska društva, gostinci, mladi pari, ki se želijo poročiti, in vsi slavljenci, ki bi radi praznovali jubileje. Z družinami. Vsi smo trenutno na istem in vsi upamo, da bo čim prej spet luštno,« upa Jenkole.Na to, da bo čim prej spet luštno, težko čakamo vsi, tudi Raubarji, ki v svoji polki pojejo o čisto drugih stvareh. V njej karajo fante in može, ki pogosto ne znajo dovolj ceniti svojih boljših in lepših polovic, deklet in žena. Govori o tem, kako ne naredijo nič za svoje drage in na drugi strani priznavajo, da sami zagrešijo milijon napak. A nobene nalašč. Na koncu pa pridejo do spoznanja, da so njihove dame zelo posebne, pravzaprav najboljše in tiste, zaradi katerih je tudi njihovo življenje lepše. Od tod naslov polke Tako posebna. Skladba je posebna tudi zaradi inštrumentalne igrivosti, ki jo začinita bariton in štiriglasno raubarsko petje v refrenu.Fantje upajo, da bodo s to polko osvojili srca številnih poslušalcev in poslušalk, predvsem pa da jo bodo že prihodnje leto igrali na poletnih veselicah. Uspelo jim je posneti tudi videospot, pa čeprav je nastal kar doma.