Policija rešila za več kot pol milijona filmskih spominkov

Glavni tat v lisicah

Kakšen zaklad! Več deset tisoč škatel, polnih različnih figur, igrač, stripov, knjig, družabnih iger in drugih dragocenosti, povezanih z Marvelovimi franšizami, Vojno zvezd, Igrami prestolov in Transformerji. Britanski policisti so ukradene predmete našli na širšem območju Yorkshira, potem ko so v več drznih akcijah minuli mesec izginile iz industrijskih skladišč v Wolverhamptonu in Runcornu na Otoku.Nekateri primerki so stari več desetletij in imajo že zbirateljsko vrednost, njihov lastnik pa je uspešno spletno podjetje, ki iskano blago prodaja po vsem svetu.Prodaja prek medmrežja je po zaprtju številnih fizičnih trgovin v kraljestvu marsikje edina priložnost za zaslužek, zato so vodilni v podjetju hvaležni policiji za hitro ukrepanje in uspešno akcijo, v kateri jim je uspelo rešiti za več kot pol milijona evrov spominkov, ki jih bodo lahko strankam še pravočasno ponudili pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki. Številne škatle so se skrivale v prikolicah na parkirišču skladišča v Yorkshiru, nekatere pa v sami stavbi, katere lastnik, neimenovani 42-letnik, je že v lisicah.S kom vse je sodeloval in do kod vse so segale tatinske operacije, še ni znano, policisti pa zagotavljajo, da bodo prišli na sled vsem in tudi odkrili še morebitno preostalo pogrešano blago.