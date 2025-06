Policija posredovala na koncertu znanega pevca v Križevcih: »Kaj je to, policijska država?!«

Na videz povsem običajen večerni koncert Gorana Bareta s skupino Majke v Križevcih se je v petek sprevrgel v nepričakovano dramo, ki je razvnela tako občinstvo kot tudi samega frontmana.

Dogodek, ki je bil sicer le eden od vrhuncev mestne manifestacije z bogato mero langošev, klobas in popoldanske otroške zabave, je zaradi policijskega posredovanja ob koncu večera pritegnil pozornost širše javnosti.

Incident zasenčil zaključek

Bare je bil med koncertom v odlični formi — razigran, duhovit in fizično izjemno aktiven. Skoraj je pozabil na svoj znameniti stol, ki ga zadnja leta uporablja na nastopih. Z Majkami so nizali uspešnice, med katerimi so občinstvo najbolj prevzele Depresija, Mršavi pas in Teške boje.

Vendar pa so zadnji trenutki koncerta zasenčili celoten večer. Med pesmijo Ja sam budućnost je v prvih vrstah prišlo do prerivanja. Eden izmed obiskovalcev, očitno precej pod vplivom alkohola in brez majice, se je držal za zaščitno ograjo ter nekoliko preveč vneto gestikuliral.

Nenadoma so poleg varnostnikov na prizorišče stopili še policisti. V nekaj trenutkih so moškega podrli na tla in ga pričeli vleči proti policijskemu vozilu. Vse to se je dogajalo pred očmi presenečenega občinstva — in samega Bareta.

»Ne morem tako igrati!«

Ko je Bare opazil, kaj se dogaja, je nemudoma prekinil pesem in se glasno odzval: »Pustite ga na miru. Kaj je to? Policijska država? Ne morem tako igrati.« Nato je brez oklevanja skupaj z bendom zapustil oder in tako nepričakovano sklenil večer.

Prizorišče kljub incidentu ni postalo nevarno — steklenice niso letele po zraku, dogodek je bil omejen na posameznika, ki je bolj ali manj le razburjeno mahal ob ograji. Mnogi so mnenja, da bi zadevo lahko rešili bolj diskretno, brez spektakla sredi pesmi in sredi odra.