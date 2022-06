Poletno razigrani Booom!

»Ti si kriva, ne tekila, tvoj poljub napil me je,« se glasi nalezljiv verz, iz katerega se je razvila zgodba skladbe Bonita, ki jo simpatični trio ta teden predstavlja celotni Sloveniji. Še preden pa so pesem in video spustili na splet in ju razposlali medijem, so s prijatelji nazdravili na dogodku v ljubljanski Centralni postaji, kjer ni manjkalo mladostne energije, šarma in dobre volje.

Skupini Booom! je za novo pesem in videospot čestital tudi Omar Naber.

Skupina Booom! se je širšemu občinstvu predstavila v osmi sezoni šova Slovenija ima talent. Po dobro sprejetih skladbah Briga me, Dvignem te in Julija so fantje pri ustvarjanju skladbe Bonita spet združili moči z vročim producentom Žanom Serčičem, strast, hrepenenje in latino ritme pa pod taktirko režiserja Mateja Simčiča prelili še v video, ki daje skladbi poseben čar. In če ga še niste videli, si ga vsekakor poglejte že zato, da boste spoznali glavno muzo Anteo Juvančič. »V vizualni podobi smo želeli ohraniti to, kar nas je definiralo že v prejšnjem videospotu Briga me. Nekakšen pridih poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih let, s kančkom satire,« pravijo fantje. Na premieri videospota so obiskovalci lahko uživali ne le v odlični družbi, temveč tudi v akustični izvedbi najnovejše skladbe Bonita ter že vsem dobro znanega hita Briga me. Trio Booom! je napovedal tudi poletno turnejo, na kateri jih boste lahko ujeli na različnih dogodkih po vsej Sloveniji.