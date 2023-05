Poletna glasbena poslastica

S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija bosta 11. julija na koncertu, posvečenem Verdijevim delom, nastopila nepremagljiv operni dvojec Anna Netrebko in Yusif Eyvazov ter baritonist Željko Lučić in mezzosopranistka Elena Židkova. Tragična ljubezenska zgodba G. Puccinija Madama Butterfly bo na sporedu 13. in 14. julija. Mojstrici belcanta Sondri Radvanovsky in enemu najbolj iskanih tenorjev današnjega časa Piotru Beczałi pa bomo prisluhnili 19. julija. Vse prireditve bodo ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana