Poletje v ritmih Kube v Križankah

Če je poletje pravi čas za uživanje, potem je nedelja, 13. julija, večer za nepozabno kubansko doživetje. V okviru Ljubljana Festivala v Križanke prihaja EuroCubans – štirinajstčlanski orkester vrhunskih glasbenikov s Kube in iz Slovenije, ki bo z eksplozivno energijo, neustavljivimi ritmi in brezhibno izvedbo popeljal občinstvo v samo srce Havane.

Skupino sta ustanovila slovenski tolkalist Črt Pšeničnik ter osrednja osebnost kubanske glasbe in dobitnik grammyja Juan de Marcos González, eden ključnih za rojstvo fenomena Buena Vista Social Club in ustanovitelj Afro Cuban All Stars. »Igramo afrokubanski jazz, bolero, son montuno, nadgrajene sodobne pesmi, tradicionalne stile,« pravi González. Prav to živo prepletanje žanrov daje skupini značaj nečesa, kar presega običajen koncert: je doživetje kulture, temperamenta in strasti. Na istem odru se bodo srečali trobentači, pevci, tolkalci, pianisti in basisti z osupljivimi mednarodnimi karierami. Med njimi izstopa trobentač Juan Munguia, dvakratni dobitnik grammyja, znan po sodelovanju z legendarno zasedbo Irakere, Dizzyjem Gillespiejem in Celio Cruz. Ob njem tudi David Alfaro, pianist Afro Cuban All Stars, in tolkalec Pepe Espinosa, ki je nastopal s kralji latino jazza, kot sta Arturo Sandoval in B. B. King.

Večer, poln strasti in plesnega ritma FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

S telesom in dušo

In to še ni vse – EuroCubans povezujejo legendarno kubansko dediščino z mladostno svežino, neukrotljivim ritmom in zavidljivo tehnično briljanco. Zasedbo povezujeta dolgoletno prijateljstvo in umetniško sorodstvo, ki presega meje držav. Njihova glasba briše razdaljo med Havano in Ljubljano, med klasiko in improvizacijo, med dvorano in plesiščem. EuroCubans so zasedba, ki igra s telesom in dušo – in ko oni zaigrajo, tudi poslušalec ne more ostati pri miru. V nedeljo se bodo pod zvezdami razlegale zimzelene melodije, sodobne avtorske skladbe in eksplozivni ritmi, ki vas bodo dvignili s stolov – če ne že po prvem refrenu, pa zagotovo do drugega sola na kongah. To je večer za vse, ki si želijo glasbe, ki se je ne da ukrotiti.

Čeprav Juan de Marcos González zaradi bolezni tokrat ne bo stopil na oder, ostaja koncert prvovrstna glasbena izkušnja. Njegova vizija živi naprej v vsaki noti, ki jo bodo mojstri EuroCubans podarili ljubljanskemu občinstvu. Kubanski večer v Križankah ni le koncert. Je praznik ritma, strasti in skupnosti. Ne pozabite plesnih čevljev – ali pa vsaj tega, da bosih nog plešemo še raje.