Poletje kulturnih presežkov

Na programu Ljubljana Festivala se bodo znova zvrstili vrhunski simfonični in komorni koncerti, baletne, operne in gledališke predstave, muzikali, Ljubljana Festival na Ljubljanici, Mednarodna in Mala likovna kolonija, mojstrski tečaji in mnogo več.

Odprli ga bodo z gala koncertom Poletna noč, ki predstavlja bogato dediščino slovenske zabavnoglasbene zakladnice v izvedbi velikega revijskega orkestra. Večer bo tokrat posvečen popevkam Ditke Haberl, Alenke Pinterič in Marjetke Nece Falk, glasbenim uspehom treh izjemnih pevk generacije, ki je zaznamovala zgodovino festivala Slovenska popevka in ki jo med drugim povezuje rojstno mesto – Maribor.

Na otvoritvi bo nastopila tudi Ditka Haberl. FOTO: Samec Blaž

Program prinaša kulturne vrhunce, kot sta opera Tosca Giacoma Puccinija ter balet Grk Zorba Mikisa Theodorakisa, mednarodno uspešnico bo izvedel Balet SNG Maribor. Rade Šerbedžija je s skupino Zapadni kolodvor že večkrat navdušil slovensko občinstvo, tokrat bo na Ljubljana Festivalu predstavil širok nabor del iz svojega glasbenega opusa, ki ga ustvarja že vse od leta 1974.

Rade Šerbedžija je s skupino Zapadni kolodvor že večkrat navdušil slovensko občinstvo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po lanskem uspešnem nastopu se v Ljubljano vrača State Opera and Ballet Theatre Astana Opera z baletno predstavo Spartak, v avgustu pa bo na sporedu koncertna izvedba opere La bohème Giacoma Puccinija. Mednarodno priznana primabalerina Svetlana Zaharova na festival prihaja po petih letih z dvojno predstavo Modanse, festival pa obeta še mnogo več, tudi dogajanje v Križevniški cerkvi.