Pol stoletja po prvi še ena

V teh časih, ko založbe redko kateremu pevcu oziroma glasbeniku izdajo kak CD, kaj šele longplayko, se pa zares počutim počaščenega.

Prva vinilna plošča je izšla pri Helidonu, zdajšnja, po 47 letih, prav tako.

Začelo se je leta 1974, ko je v rokah držal svojo prvo malo vinilko, na kateri sta bili dve pesmi, in sicer Koledar ljubezni in Polnočni kavboj. »Takole je bilo,« pripoveduje Mojzer: »Nekega dne v septembru pridejo v mariborsko Slavijo znane osebnosti iz sveta glasbe:in moj prijatelj. Najprej so me poslušali, nato pa mi je gospod Sepe ponudil možnost, da posnamem eno skladbo za takratno RTV Ljubljana. To je bil moj usodni Polnočni kavboj, za katerega je besedilo napisal prav Štrakl, aranžma pa je napravil. Pesem se je pojavila na B-strani plošče Koledar ljubezni, pobudo za izid pa je dal, izšla je pri Helidonu.Sedeminštirideset let pozneje Mojzer vnovič drži v rokah vinilno ploščo. Gre za longplay ploščo z njegovimi izbranimi uspešnicami. Naslov je Ti si rekla sonce.»Počaščen sem,« pravi Mojzer in dodaja: »V teh časih, ko založbe redko kateremu pevcu oziroma glasbeniku izdajo kak CD, kaj šele longplayko, se pa zares počutim počaščenega,« pravi glasbenik, ki ga je usoda vodila do mikrofona. Uspešnice Polnočni kavboj, Cifra mož, Deček z ulice in največja Ti si rekla sonce pa so se v zakladnico glasbe zapisale za vedno.