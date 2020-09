Pokojni Tine spet igra sredi Oplotnice (FOTO)

Pred dnevi so odkrili kip lani umrlemu rojaku Tinetu Lesjaku, ki je bil pred 10 leti na prireditvi Slovenskih novic Slovenski slavček okronan za kralja polk in valčkov. Čeprav je bil še lani izjemno ustvarjalen in je komponiral nove polke in valčke za različne ansamble, ki so z njegovimi melodijami zmagovali na festivalih, nas je sredi poletja razžalostila vest o njegovi prezgodnji smrti. Rojaki so se mu zdaj poklonili in mu v parku sredi domače Oplotnice postavili spomenik iz brona v naravni velikosti: Tine v rokah drži diatonično harmoniko, katere meh je v veseli družbi tako rad raztegnil. Spomenik je postavljen v amfiteatru iz pohorskega marmorja, oblikovala ga je mariborska akademska kiparka Katja Majer, v bron so ga vlili v Livartisu. Za umestitev v oplotniški park v središču kraja in načrtovanje okolice je poskrbel Studio Čebela iz Celja z Nino Čebela na čelu, izvedbo pa je prevzelo podjetje Nukleus domačina Borisa Pema. Pobudnica in plačnica pa je Občina Oplotnica.



»Odslej Oplotnica ne bo nikoli več ista. Spomenik Tinetu Lesjaku bo vsem govoril, kako znamo biti Oplotničani ponosni na tisto, kar nastaja med nami, in tudi drug na drugega. Na zemljevid slovenske kulture in glasbe se ne bomo zapisali samo s poklonom rojaku, temveč tudi s postavitvijo kipa kot umetniškega dela v javni prostor. Mnogo je slovenskih mest, ki se s čim takšnim ne morejo ponašati. Krajanom in obiskovalcem, ki se bodo skozi Oplotnico peljali na Pohorje, pa bosta Tinetov kip in urejen prostor ob njem ponujala nove priložnosti za kulturna doživetja in sproščeno druženje,« je ob odprtju poudaril oplotniški župan Matjaž Orter. Edinstven pristop Tine Lesjak je bil izjemno uspešen in plodovit skladatelj narodno-zabavne glasbe, eden najvidnejših slovenskih frajtonarjev, pevec, zbiratelj in poustvarjalec slovenskih ljudskih pesmi, organizator, voditelj in tudi mentor mladim. Ljudske in lastne pesmi je izvajal na poseben način, da je zvenelo ljudsko in domače. In prav zato je bil med glasbeniki in poslušalci tako zelo priljubljen. Četudi je šlo le za priredbo, je dodal elemente večglasnega zborovskega petja in inštrumente, to je edinstven pristop v Sloveniji.

Oplotnica je bila več desetletij središče Lesjakovega življenja, tu je preživljal prosti čas in aktivno deloval in ustvarjal. Bil je priljubljen sokrajan in tudi prejemnik najvišjega občinskega priznanja za aktivno delovanje v lokalni skupnosti.



Ob odkritju spomenika so zazvenele njegove avtorske pesmi, ki so jih izvedli z njim povezani glasbeniki: Bratje iz Oplotnice, glasbena skupina Oplotničani, Ansambel Vrt in vnuk Nik Obrul. Vsi zbrani pa so ob kipu zapeli njegovo Tu smo doma, ki postaja neuradna himna prebivalcev tega dela Pohorja.