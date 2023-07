Pokojni Peter Musevski pod mariborskimi zvezdami (FOTO)

V Mariborskih Minoritih, odprtem teatralnem prizorišču, kjer poleti poteka festival Letni kino Minoriti, je bila kot otvoritvena predstava predstavljena mariborska premiera dokumentarno-igranega filma Pero. Peter Musevski zagotovo velja za enega najboljših slovenskih igralcev vseh časov, dokumentarni film režiserja Damjana Kozoleta, ki ga je posnel po igralčevi nenadni smrti marca 2020, pa nam pokaže še tiste skrivnosti in karakteristike, ki jih širša javnost ni poznala.

Tudi ekipa filma je priznala, da so Minoriti eno najlepših odprtih prizorišč v Sloveniji. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Musevski je ves čas pravil, da so se njegove vloge oziroma situacije zgodile v resničnem življenju, zato se ob ogledu filma poraja vprašanje, ali je igral sebe ali pa je bil le tako dober igralec. Kozole, ki je v mestu ob Dravi doživel stoječe ovacije, je združil več deset ur filmskega materiala v 98 minut. Musevski je nastopil v njegovih osmih filmih, skupaj sta pripravila tudi scenarij za zadnjega, o igralcu in njegovih demonih. Še za časa svojega življenja je namreč odprto govoril o depresiji in alkoholizmu.

Ksenija Repina, vodja KČ Minoriti, in Urša Menart, režiserka in igralka

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor, v družbi Blanke Kvas iz LKM ter Vida Kmetiča, popisovalca lokalnih zgodb in običajev