Poklonili so se vsem Špelam

Štiri leta bodo letos minila, odkar so člani Ansambla Spev medse sprejeli novega harmonikarja Vilija Mravljaka iz Gaberk pri Šoštanju. Zamenjal je Erika Hribernika, ki se je zaradi prezasedenosti s službenimi dolžnostmi odločil, da svoje mesto prepusti drugemu. To se je zgodilo v letu 2017, ko so fantje, preostali člani ansambla so Marko Berzelak, Edo Rednak, Boštjan Mežnar in Kristijan Kolenc, praznovali tudi 15-letnico obstoja.



To pa pomeni, da bodo spevovci prihodnje leto praznovali 20-letnico.

In vsi seveda upajo, da jim bodo epidemiološke razmere prihodnje leto dopuščale, da spet nastopijo kot v dobrih starih časih, ko v velenjski Rdeči dvorani skoraj ni bilo prostora za vse, ki so želeli biti prisotni na njihovih koncertih Po Slakovi poti. Ja, fantje Ansambla Spev imajo zelo podoben zven kot Ansambel Lojzeta Slaka s Fanti s Praprotna, zato so bili zelo počaščeni, ko jim je še živeča dolenjska glasbena legenda, pravzaprav dolenjski slavček, kot so imenovali Slaka, osebno dovolil, da priredijo tudi nekaj njegovih viž.



Sicer pa so fantje v dosedanjih 19 letih ustvarili tudi veliko lastnih skladb, tako polk in valčkov, s številnimi so zmagali na različnih festivalih, denimo Slovenska polka in valček, Vurberk, Števerjan, Ptuj, festival Graška Gora poje in igra. Najnovejšo polko z naslovom Špelca, ki so jo posneli v studiu Lugoton Bojana Lugariča, pa sta za fante iz Šaleške doline ustvarila Jure Mlinšek, ki je prispeval glasbo, in priznana tekstopiska Vera Šolinc. Gre za hudomušno polko, v kateri opevajo – ja, Špelo seveda.



Številne pa seveda zanima, kdo neki je ta Špelca. Ko fante pobaramo o tem, se namuznejo, potem pa zgovorni Marko Berzelak le pove: »Špelce so vsa tista dekleta, ki jih na naših igranjih opazujemo z odra, pa ne vemo za njihova imena. Mi pa z odra večkrat povprašamo, katera je tista Špelca, ki se ljubko smeji in v kratki kikl'ci po plesišču vrti?«



Torej, zdaj je jasno, da je pesem namenjena vsem dekletom, ki se veselo vrtijo po plesišču in uživajo, medtem ko spevovci igrajo in pojejo. Ob tem si želijo, da bo njihova ljubka Špela polepšala poletne dni vsem, ki radi pridete na njihove nastope, teh bo, upajo, vedno več.

